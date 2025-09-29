Как быстро китайские машины начинают ржаветь на российских дорогах

Российские дороги с их солью, реагентами и влагой — настоящее испытание для любого автомобиля. Особенно этот вопрос актуален для китайских машин, которые ржавеют быстрее. Эксперты njcar.ru выяснили, какие авто лучше противостоят коррозии, пишет ИА DEITA.RU.

Для российского покупателя долговечность кузова – это ключевой фактор. Красивый внешний вид и новейшие опции теряют свою привлекательность, если машина быстро приходит в негодность из-за условий эксплуатации.

Ещё десять-пятнадцать лет назад к китайским автомобилям относились с недоверием из-за их склонности к быстрой коррозии. За пару лет эксплуатации кузова могли покрыться ржавчиной. Сегодня ситуация изменилась: современные модели из КНР конкурируют с мировыми брендами. Однако вопрос стойкости к ржавчине остается самым обсуждаемым.

Производители используют разные методы защиты. Холодная оцинковка – самый доступный, часто применяется на массовых моделях, как Chery Tiggo 4. Но даже здесь часть деталей (крыша, багажник, капот) покрываются только грунтом. Гарантия на такую защиту обычно составляет три года или 100 тысяч километров.

Более надежный вариант – горячая оцинковка, например, у Chery Tiggo 8 Pro. Этот метод дороже, но значительно повышает стойкость металла. При таком подходе гарантия расширяется до пяти лет или 150 тысяч километров. При бережной эксплуатации эффект может сохраняться около десяти лет.

Гальваническая оцинковка, используемая Haval, охватывает почти весь кузов (кроме крыши) и обеспечивает долгую защиту. Гарантия от сквозной коррозии – шесть лет без ограничения пробега, но требует ежегодного осмотра у дилера.

Кроссовер Geely Coolray использует холодную оцинковку, но крыша и капот также защищены только грунтом. Производитель дает пятилетнюю гарантию или 150 тысяч километров.

Однако реальная эксплуатация в России быстро проверяет эти технологии. Зимняя соль, реагенты, влага и перепады температур воздействуют на металл. Даже оцинковка теряет эффективность примерно через 7-8 лет при бережном использовании. Поэтому владельцам недорогих моделей стоит подумать о дополнительной антикоррозийной обработке.