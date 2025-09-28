Автоэксперт назвал крайне опасным передвижение на летних шинах в гололед

Автоэксперт Дмитрий Дёмин рассказал, что менять летнюю резину на зимнюю нужно после того, как среднесуточная температура воздуха опускается до +5...+7 °С.

«Большинство автопроизводителей рекомендуют менять шины при семи градусах. Некоторые водители делают это раньше, некоторые — позже. Но слишком сильно затягивать не советую», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, крайне опасно передвигаться на летних шинах в гололёд.

Как напомнил Дёмин, во время календарной зимы, с декабря по февраль, за такую езду могут оштрафовать.

Ранее автоэксперт, генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев рассказал о важности подготовки машины к приходу холодов.