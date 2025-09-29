Тотальный контроль: тест новых зимних шин Gislaved

В 2022 году компания Continental решила продать свои активы на территории РФ. По итогам сделки производственные площадки, большая часть технологий и даже несколько марок перешли российскому шинному холдингу «Кордиант». В числе брендов, которые достались новому владельцу, оказался Gislaved, под которым публике традиционно предлагали сравнительно недорогие, но качественные покрышки. И вот настало время премьер новых разработок.

Gislaved IceControl — от 185/60 R15 до 295/40 R21 (36 типоразмеров)

В этом шинном сезоне Gislaved готов предложить потребителю новые шипованные шины Gislaved IceControl. Впрочем, внимательный взгляд заставляет сомневаться: точно ли новые? Асимметричный рисунок, схема размещения шипов, хитрая технология ошиповки (в небольшие «ванночки»)…

Увидев один только протектор, знатоки сразу поймут: перед нами — переименованные Continental ContiIceContact 2! И это очень хорошие новости, так как эта премиальная модель всегда признавалась экспертами одной из лучших покрышек для загородной эксплуатации.

Как показывали тесты самых разных — российских и иностранных — тестовых групп, на льду ContiIceContact 2 всегда обеспечивал минимальный тормозной путь, а на извилистой трассе лишь немного уступал главному конкуренту — Nokian Hakkapeliitta 9.

Также сильной стороной покрышек Continental всегда называлась относительная тишина, а также долговечность ошиповки, поскольку инженеры немецкой марки придумали уникальную технологию горячей вулканизации — с ней шипы держались действительно долго.

Что изменилось? Как показал короткий тест на расчищенной ледяной глади озера, Gislaved IceControl сохранила преимущества своего исходника. На этих шинах тестовый BMW X5 хорошо тормозил, прекрасно управлялся и… оставался тихим. Ну, а живучесть шипов подтвердит только время.

Gislaved ArcticControl — от 185/65 R15 до 275/45 R21 (41 типоразмер)

Вторая зимняя новинка Gislaved — фрикционные, то есть нешипованные шины Gislaved IceControl. В этом случае распознать исходную шину тоже оказалось крайне просто, ведь направленный протектор, обилие трёхмерных ламелей и рисунок-ёлочка — явные признаки Continental VikingContact 7.

И да, это они: отменный баланс между показателями на льду, снегу и асфальте (а нам довелось тестировать модель на разных типах дорого) позволяет надеяться, что шинный холдинг «Кордиант» действительно перенял технологии, рецептуры и культуру производства, которыми поделились немцы.

Мы не случайно говорим об уникальных технологиях: пресс-служба концерна Continental постоянно упоминала фирменный резиновый компаунд, обеспечивающий уверенный «держак», — этот состав отличался большим содержанием силики, а также добавлением рапсового масла.

Таким образом, в богатое наследство, которое российским шинникам оставил немецкий концерн, достались крайне удачные шины. Притом подходящие для самых разных автомобилей — от недорогих «бюджетников» до премиальных кроссоверов. Главное, чтобы качество держалось на прежнем уровне…

P.S. В финале важно вставить обязательную ремарку. Фрикицонные шины могуть быть сколь угодно хороши, но на чистом льду шипованные модели всегда будут предпочтительнее! Так что «нешиповки» подойдут только для городской зимней эксплуатации.