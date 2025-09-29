Пять причин, по которым инспектор ГИБДД точно остановит вашу машину

Инспекторы редко останавливают машины просто так — на все есть причина. Автор канала «АвтоВзгляд» пишет о том, что чаще всего их внимание привлекают конкретные детали в поведении водителя или состоянии автомобиля.

© ГлагоL

Любая суетливость — это красная тряпка для инспектора. Если сотрудник ГИБДД видит, что вы резко тянетесь за ремнем, отводите взгляд или прячете телефон, то это становится поводом для остановки. Также не стоит привлекать внимание за счет странного вида автомобиля: тонировка стекол, грязный номерной знак — это повод задуматься для инспектора.

Такая же история рисуется в глазах ГИБДД, если у машины видимые неисправности: трещины на стекле, помятые крылья и неработающие фары. Это может говорить о дополнительных повреждениях автомобиля, которые вы пытаетесь скрыть.

Также озадаченность вызывает и необычный внешний вид водителя. Например, солнцезащитные очки в пасмурный день, слишком нарядная одежда или сонное состояние. Все это может говорить о том, что в силу обстоятельств вы можете относиться к правилам движения не слишком внимательно. Это же относится и к «красивым» номерам.

