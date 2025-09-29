Китайская сборка иномарок: как жители Дальнего Востока экономят до 2 млн рублей

Большинство иномарок во Владивостоке сегодня поставляются из Китая, включая модели Mazda, Volkswagen и Toyota. Как показал анализ, такая схема поставок позволяет предлагать автомобили известных марок по более доступным ценам без потери в качестве. Приморский автоэксперт Максим Селезнев сравнил особенности автомобилей из Китая, Японии, Кореи и Германии, объяснив, как изменилась структура автопоставок в регионе и объяснил, в чем заключаются преимущества такого подхода.

© РИА "ФедералПресс"

Конкурентные преимущества китайского производства

«Мы работаем с Китаем четвертый год, и нет никаких проблем, нет такого, чтобы они приезжали и ломались. У нас сейчас самая популярная машина – это Skoda Karoq. В Москве такая машина 2025 года стоит от 3,6 до 4,2 миллиона рублей в зависимости от двигателя. Мы привозим такие за 2–2,1 миллиона рублей», – приводит слова Селезнева vladivostok1.ru.

Как пояснил эксперт, причина выгоды кроется в конкурентных преимуществах китайского производства. Бурное развитие местного автопрома и регулярное обновление модельного ряда заставляют иностранные бренды искать способы снижения затрат для сохранения позиций на рынке КНР. Это достигается за счет оптимизации производства и пересмотра используемых материалов. При этом, подчеркивает специалист, ключевые потребительские характеристики автомобилей сохраняются.

Уникальные предложения китайского рынка

Максим Селезнев также отметил, что в Китае производятся эксклюзивные модели различных автобрендов, предназначенные исключительно для внутреннего рынка. Эти автомобили регулярно поступают в Приморье, что позволяет покупателям приобретать полноценные европейские иномарки с дополнительной экономией.

Он привел конкретные примеры: на китайских заводах выпускаются автомобили разных марок на базе определенных моделей. Среди них – Mazda CX-4, которая не представлена даже в Японии, с двухлитровым двигателем и автоматической коробкой передач за 2 миллиона рублей, а также новая Mazda CX-5 этого года с двухлитровым двигателем и передним приводом стоимостью 2,2 миллиона рублей.

Особые тренды

Также эксперт обратил внимание на характерные особенности китайского автопрома. Практически все местные автомобили оснащаются люком или панорамной крышей, а также часто выпускаются в удлиненных версиях – такая практика не типична для других стран. Селезнев признался, что за годы работы так и не смог найти однозначного объяснения этой устойчивой тенденции.