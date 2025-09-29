Как защитить детей на дорогах

С начала года в России выросло количество ДТП с участием детей и подростков. Такой печальной статистикой поделилось МВД.

Трагедии на дорогах

За 7 месяцев 2025 года в России число аварий с детьми увеличилось на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество пострадавших несовершеннолетних выросло на 1,2%, а погибших — снизилось на 1%. На 12,3% с начала года выросло количество погибших детей-пешеходов. Самый большой рост числа аварий отмечается на регулируемых пешеходных переходах около школ, особенно в темное время суток. Особую тревогу полицейские бьют по поводу участившихся ДТП с подростками в возрасте до 16 лет, управляющими мототранспортом. Практически каждая такая авария в лучшем случае заканчивается травмами, причем не только самих водителей, но и других участников дорожного движения.

В Нижегородской области ситуация похожая. По данным Госавтоинспекции по региону на конец августа, только в Нижнем Новгороде с начала года было зафиксировано 126 аварий с несовершеннолетними. В таких ДТП пострадали 122 ребенка, еще двое погибли.

Кроме того, 61 ДТП произошло по вине несовершеннолетних водителей в Нижегородской области. Почти 70% из них случились по вине детей-мотоциклистов.

Безопасность превыше всего

Для профилактики детского травматизма Госавтоинспекция регулярно проводит различные акции и мероприятия. С 15 по 21 сентября в Нижегородской области прошла Неделя безопасности дорожного движения. 17 сентября в Нижнем Новгороде состоялся Единый день безопасности дорожного движения. Школьники не только изучали теоретические основы правил дорожного движения, но и применяли знания на практике — участвовали в интерактивных занятиях, моделировали различные дорожные ситуации. «Необходимо регулярно проводить профилактические беседы, демонстрировать тематические видеоролики и организовывать практические занятия, чтобы дети усвоили основные правила дорожной безопасности и осознали последствия их нарушения», — отметили в Госавтоинспекции. Важную роль в этом процессе играют и родители. От них требуется не только обучать детей правилам безопасного поведения на дороге, но и самим быть положительным примером внимательного и дисциплинированного участника дорожного движения. «Только совместными усилиями мы сможем создать безопасную среду для наших детей и снизить количество дорожно-транспортных происшествий с их участием», — подчеркнули в ГИБДД.

Проверить свои знания

В начале учебного года сотрудники ГИБДД провели акции «Дети-пешеходы!» и «Юный автомобилист». Школьники и их родители узнали, как правильно вести себя на дороге. За активное участие в акции ребята получили в подарок светоотражающие браслеты и значки, предоставленные благотворительным фондом СТОП ДТП.

В рамках акции «Юный автомобилист», которая прошла в школах Автозаводского района, детям рассказали, как безопасно передвигаться на самокатах и велосипедах, нужны ли права на управления питбайками и мопедам, где можно на них ездить и зачем нужна защитная экипировка. Каждый участник получил памятку по ПДД, а после теоретических занятий ребята отработали полученные знания на практике.

Проверить свои знания правил дорожного движения может каждый желающий школьник с 1 по 9 классы. С 23 сентября по 26 октября на образовательной платформе «Учи.ру» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» проводится Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» (6+).

Задания олимпиады основаны на моделировании реальных дорожных ситуаций. Участникам предстоит найти безопасные решения в различных сюжетах, связанных с участниками дорожного движения и транспортными средствами, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. Все участники получат сертификаты, а победители — грамоты и дипломы.

«Безопасность на дороге — это общая забота, и такие мероприятия помогают сделать городское пространство более безопасным для всех участников движения», — добавили в нижегородской Госавтоинспекции.

