Названы самые надежные BMW на «механике»

HotCars: BMW с моторами M52 и M54 признаны самыми надежными моделями

Автомобили BMW известны своими высокими показателями производительности и динамики, однако среди них есть и исключительно долговечные варианты.

Модели с механической коробкой передач и моторами M52 и M54, выпускавшимися с середины 1990-х до начала 2000-х, считаются самыми надежными, как утверждают специалисты из HotCars.

Эксперты отмечают, что M52 и M54 являются классическими рядными «шестерками», которые обладают удивительной выносливостью, высокой производительностью, а также неприхотливостью и экономичностью.

В отличие от современных турбомоторов, оснащенных сложной электроникой, эти двигатели имеют простую конструкцию и могут проходить сотни тысяч километров без необходимости в капитальном ремонте. Владельцы таких автомобилей сообщают, что замена масла и регулярное обновление системы охлаждения позволяют без проблем проехать более 250 000 миль (402 336 километров).

Наиболее ярким примером надежности мотора M54 в сочетании с механической коробкой передач является BMW 530i в кузове E39. Модели 530i, выпущенные с 2001 по 2003 год, оснащены практически «неубиваемым» 3,0-литровым шестицилиндровым двигателем M54, который развивает около 225 лошадиных сил, передаваемых механической трансмиссией на заднюю ось. Эти седаны отличаются сбалансированными показателями мощности и надежности, что отмечают как механики, так и владельцы, которые нередко называют свои машины «последними настоящими BMW».

Если BMW 530i в кузове E39 представляет собой надежный представительский седан, то BMW 330i в кузове E46 с тем же мотором M54 является его более спортивным вариантом, обладающим теми же 225 лошадьми. Он также выделяется высокой надежностью и способен справляться с различными нагрузками при условии регулярного обслуживания.

Секрет долговечности двигателей M52 и M54, как считают владельцы и механики, заключается в регулярном профилактическом обслуживании. Существенным слабым местом этих агрегатов является система охлаждения: радиаторы, расширительные бачки и насосы, как правило, требуют замены после 130-160 тыс. километров. Однако при своевременной замене этих компонентов двигатель сможет служить долгие годы.