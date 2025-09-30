Проезд по платной дороге без транспондера: как не влететь на штраф

Сегодня платных трасс становится все больше. Это связано с тем, что поток автомобилей не уменьшается, а дороги не резиновые. На современных трассах без шлагбаумов (ЦКАД, М-12) оплата происходит через автоматическое считывание номеров. Автор канала «Автовыбор» предлагает несколько вариантов для тех, у кого нет транспондера.

В этом случае вы можете проезжать как обычно: камеры фиксируют госномер при въезде и выезде. Затем можно оплатить проезд через сайт «Автодора», приложение банка или «Госуслуги» в течение 5 дней.

Не стоит пытаться сэкономить. Попытки скрыть номер приведут к лишению прав, даже если на камере действительно не видно цифр — вас найдут. При просрочке платежа — штраф 1500 рублей для легковых авто, 5000 рублей для грузовых и обязанность оплатить проезд.

