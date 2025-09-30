Как выглядит двигатель Toyota с пробегом 680 тысяч км изнутри

Блогеры I Do Cars опубликовали подробное видео с разборкой двигателя Toyota серии 2JZ, прошедшего более 415 тысяч миль (примерно 667 тысяч километров). Этот мотор считается одним из самых надежных в истории марки, и результаты осмотра лишь укрепили его репутацию.

© Российская Газета

При вскрытии выяснилось, что цилиндры сохранили заводскую структуру стенок, без критических задиров или деформаций. Головка блока и распредвалы имели лишь незначительный износ, соответствующий возрасту агрегата.

Основное внимание привлекла нижняя часть мотора: на коренных и шатунных вкладышах заметны следы выработки, однако их состояние признали нормальным при таком пробеге.

Специалисты объясняют ресурс конструкции несколькими факторами:

- атмосферная схема без турбонаддува в рассматриваемом случае;

- чугунный блок цилиндров и надежная компоновка;

- использование качественных материалов;

- своевременное техническое обслуживание - регулярная замена масла и фильтров.

Семейство 2JZ выпускалось в 1990-х и 2000-х годах, устанавливалось на модели Toyota Supra, Aristo и ряд других машин. Турбоверсия 2JZ-GTE прославилась в автоспорте и тюнинге, но и атмосферные модификации зарекомендовали себя высокой надежностью.

На фоне дискуссий о долговечности современных двигателей с турбонаддувом, тонким маслом и увеличенными сервисными интервалами случай с 2JZ вновь поднимает вопрос: смогут ли новые моторы дожить до таких же пробегов? Многие эксперты и автоэнтузиасты скептически оценивают перспективы, считая, что эпоха "миллионников" от Toyota постепенно уходит в прошлое.