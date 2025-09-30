Как не остаться на трассе без машины: что делать, если кнопка «старт» отказала

Оказаться на трассе с машиной, которая не заводится, — история очень неприятная, но решаемая. Автор канала «Автовод со стажем» заявляет, что современные кнопки запуска рассчитаны на 10 лет эксплуатации. Сбои могут возникать из-за того, что в брелоке села батарейка, разрядился АКБ или отошли контакты.

В первую очередь, проверьте заряд аккумулятора: если напряжение ниже 12В, запуск может быть заблокирован. Убедитесь, что педаль тормоза полностью выжата, осмотрите разъемы и контакты кнопки на предмет окисления.

Чтобы экстренно запустить машину, нажмите кнопку дважды — первый раз на 1 секунду, затем на 6-7. Если проблема не решается, то проверьте датчик педали тормоза и состояние проводки.