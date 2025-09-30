Чем грозит выбор автомобильных шин по внешнему виду протектора

Выбор автомобильной покрышки - это не только вопрос эстетики, но и важный аспект безопасности за рулем. Многие автовладельцы при покупке шин обращают внимание на их внешний вид, игнорируя немаловажные функциональные характеристики, и такой подход может привести к неприятным последствиям.

© Российская Газета

О том, как не ошибиться при приобретении и правильно подобрать нужную резину для своей машины, рассказала в беседе с порталом "Автовзгляд" автоэксперт Анастасия Тишина.

По ее словам, красивый рисунок привлекает внимание многих клиентов, но это не всегда означает, что шина будет эффективной. Важно понимать, что разные типы протектора предназначены для разных условий эксплуатации. Поскольку профиль резины - это не дизайн, а техническая составляющая, от которой зависит безопасность поездки в конкретный сезон, по конкретному типу дорог и в конкретных условиях эксплуатации. Поэтому выбирать нужно не узор, а заложенные в шину свойства, исходя из условий эксплуатации.

Конструкция протектора резины - это воплощение ее характеристик. Канавки, углубления и ламели играют важную роль в обеспечении безопасности.

Например, рисунок протектора грязевой покрышки специально разработан для эффективного движения по вязким поверхностям.

С наступлением холодов особое внимание уделяется зимней резине. Ее протектор характеризуется наличием множества узких прорезей с внутренними зигзагами, которые должны двигаться относительно друг друга, обеспечивая трение и сцепление с поверхностью.

Эксперт отметила, что только направленный рисунок способен эффективно отводить воду из зоны контакта. Это относится как к летним, так и зимним шинам, поскольку так тип протектора способствует эффективному удалению снежной каши.

Впрочем, по мнению Тишиной, узор покрышки - это всегда компромисс. Он может снизить расход топлива, но ухудшить другие характеристики. Улучшая управляемость, мы сокращаем срок службы шин. Увеличивая отвод воды и акцентируя внимание на тормозных свойствах на мокрой дороге, мы жертвуем уровнем шума. Невозможно создать абсолютно сбалансированную и универсальную резину, подчеркнула она.

Чтобы выбрать шины, соответствующие вашим потребностям, лучше не полагаться на интуицию и внешний вид протектора, а обратиться к специалистам, которые помогут подобрать "обувь" для вашей машины с учетом основных условий эксплуатации, резюмировала специалист.

Ранее "РГ" рассказывала о том, как сэкономить при покупке зимних шин.