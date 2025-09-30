The Kyza превратил классический Porsche 911 в кошмар поршеводов

В мире, где уже трудно удивить кого-то рестомодами на базе Porsche 964, обычно именно детали решают, кто достоин внимания, а кто — нет. Но в случае с проектом Хизила Салима (более известного как The Kyza) никакой лупы не нужно.

© Carakoom

Его работа под названием 911-X превращает классические плавные линии 964-го в противоположность: углы, острые грани и прямые линии почти на каждой панели кузова. Результат — уникальный и, мягко говоря, странный, но именно этого автор и добивался.

Для тех, кто не знаком с The Kyza, напомним: он создавал машины для видеоигр (например, Need for Speed), а позже работал над реальными проектами вроде TWR Supercat — радикально переработанного Jaguar XJS.

Однако, как признаётся сам дизайнер, проектировать автомобили «по вкусу заказчиков» не так интересно, как придумывать что-то без ограничений.

911-X стал для него возвращением к «научно-фантастическим корням», где главная цель — «создать нечто весёлое и исследовательское».

Отказ от округлых форм заметен во всём: круглые фары заменены узкими LED-полосками в карбоновых окантовках (с намёком на классический Nissan 240Z), арки расширены, но тоже лишены плавности — теперь это «боксы» с чёткими гранями.

Спереди массивный карбоновый сплиттер с «плавниками» соседствует с выдвинутыми наружу арками и дисками HRE с аэрокрышками.

Боковой профиль пересекает резкий штамп, уходящий в двойной задний спойлер. В задней части есть даже ассоциации с Singer DLS Turbo.

Сюрреализма добавляют плавники на крыше и фиктивные воздухозаборники за боковыми окнами, переходящие в Х-образную панель заднего стекла из карбона.

Стоит помнить, что The Kyza уже воплощал свои экстремальные идеи в реальность с помощью бренда Live To Offend, выпускающего безумные обвесы. Так что, если найдётся достаточно владельцев 964-х, желающих превратить свои Porsche в подобного монстра, теоретически это может стать возможным.

Но даже если этого никогда не произойдёт, одно ясно наверняка: 911-X невозможно перепутать ни с чем другим, кроме как с работой Kyza — и именно ради этого он и существует.