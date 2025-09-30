Эксперты «За рулем» рассказали, как устроена аккумуляторная батарея AGM

© За рулем

В новом номере журнала «За рулем» эксперты Михаил Колодочкин и Алексей Ревин провели сравнительные тесты двух типов аккумуляторных батарей.

В качестве подопытных – новые батареи AGM (Absorbent Glass Mat – «абсорбирующие маты из стекловолокна») и классические АКБ, обозначаемые в последнее время как SLI (Starting, Lighting, Ignition – «пуск», «освещение», «зажигание»). В финале экспертизы потребовалась ножовка: экзекуции подвергли батареи Topla, чтобы посмотреть на разницу между АКБ одного бренда.

AGM-батарея – в собранном виде пластины уплотняют друг друга.

Батареи SLI наши эксперты вскрывали неоднократно, а вот до AGM руки не доходили.

Что внутри у такого аккумулятора?

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– На первый взгляд – в AGM примерно те же пластины, что и в SLI, только цвет половины из них необычно белый. Жидкого электролита не видать. Он абсорбирован стекловолокном, а потому процесс распиливания такой батареи оказался сравнительно чистоплотным: никакая кислота никуда не вылилась.

Сепаратор в сухом виде – это тонкая нежная пластинка. Во время сборки она оборачивается вокруг электрода на специальном станке под названием конвертировщик. Затем блок электродов сжимается примерно до 28–32% от свободного состояния, после чего посредством кондуктора все шесть блоков (каждый – в сжатом состоянии) поочередно вставляются в моноблок аккумулятора.

После пропитки электролитом в АКБ отсутствует жидкая фаза. Батарея всегда работает при избыточном давлении внутри корпуса. При нарушении герметичности банки мы услышали шипение... А когда мы разобрали батарею, от сепаратора почти ничего не осталось: пластины перестали давить друг на друга и превратились в подобие каши.

Принято считать, что батареи AGM переносят глубокие разряды относительно спокойно. А вот обычные SLI реагируют болезненно. Но первые заметно дороже вторых. Так что купить – подешевле или получше?