Назван один из самых сложных вопросов ПДД

Сдача на права — это стресс для каждого будущего автомобилиста. Сложная практика, сотни вопросов — сдать не всегда получается с первого раза. ИА Nord-News подготовил один из сложных вопросов по ПДД, с которым справятся не все.

© ГлагоL

На дороге происходит ситуация: легковой автомобиль выезжает с территории АЗС на дорогу. По основной полосе движется грузовик. Кто в этом случае обладает преимуществом?

Есть всего два варианта: водитель легкового автомобиля или грузового?

Если вы не знаете ответ, то у нас есть объяснение: преимущество у грузовика. Согласно правилам дорожного движения, АЗС считается прилегающей территорией. Водитель, выезжающий с нее, обязан уступить дорогу всем транспортным средствам, движущимся по дороге. Это же относится и к парковкам и дворам.

Ранее «ГлагоL» публиковал еще один сложный вопрос по ПДД. Можно ли останавливаться на мосту с тремя полосами?