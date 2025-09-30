Как ВАЗ-2108 изменил советский автопром и остается любимой моделью

Какие необычные ВАЗ-2108 доступны для покупки россиянам. Эта машина стала символом технического прорыва отечественного автопрома. «Восьмерка» принесла на просторы СССР «массовые» передний привод и кузов типа хэтчбек, положив начало новому семейству легковушек. В честь 20-летия завершения выпуска этой культовой модели эксперты Авито Авто собрали для читателей Quto подборку из трёх необычных экземпляров, доступных прямо сейчас на платформе.

© Quto.ru

Разработка ВАЗ-2108 началась еще в 1977 году в рамках масштабной модернизации тольяттинского автогиганта. Первый прототип появился в 1978-м, а в 1984 году стартовало серийное производство. За основу инженеры взяли современную концепцию хэтчбека с клиновидным силуэтом — за этот узнаваемый профиль машина быстро получила народное прозвище «зубило». При создании «восьмёрки» ВАЗ сотрудничал с западными партнерами: например, специалисты немецкого автопроизводителя Porsche участвовали в доводке ходовой части.

Технически ВАЗ-2108 стал настоящим прорывом: передняя подвеска типа «Макферсон», реечное рулевое управление, современный кузов и, впоследствии, двигатели с системой впрыска — все это было новым словом для советского автолюбителя. Машина не только завоевала любовь миллионов, но и стала основой для спортивных проектов: от раллийных «восьмерок» до полноприводных Lada Samara T3 с моторами Porsche, побеждавших в ралли-рейдах.

ВАЗ-2108 не раз появлялся на экране — от эпизодических ролей до ключевых сцен. Например, в боевике «Риск без контракта» (1992) автомобиль стал одним из главных «персонажей»: он участвовал в погонях и драматических сценах, связанных с миром каскадеров и мафии.

В молодежном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», посвященном бандитским разборкам Казани 1990-х, салатовая «восьмерка» принадлежала одному из героев и регулярно появлялась в кадре. Даже в голливудской адаптации культового мультсериала «Симпсоны» ВАЗ-2108 получил минуту славы: на этом хэтчбеке передвигался школьный садовник Вилли.

Сегодня, спустя два десятилетия после окончания выпуска, «восьмерка» по-прежнему в строю: и как повседневный автомобиль, и даже как трек-авто. И найти такие варианты можно на Авито Авто.

© Авито

ВАЗ-2108 (1986)

Первая в подборке — белая «восьмерка» 1986 года из Симферополя, предлагаемая за 599 тыс. рублей. Несмотря на возраст, автомобиль сохранился в прекрасном состоянии: кузов родной, без следов коррозии, полностью окрашен, днище и скрытые полости в хорошем состоянии. На 16-дюймовых колесных дисках — низкопрофильная резина 205/40.

Под капотом — двигатель 1,5 л (вместо штатного 1,3 л), с доработанной системой зажигания и «шейвингом» подкапотного пространства (направление в тюнинге автомобиля, при котором из-под капота убирают и прячут все лишнее). Машина оснащена четырехконтурной пневмоподвеской, а также задней независимой подвеской (вместо штатной балки) и дисковыми тормозами. В салоне — оригинальный руль MOMO и перешитые сиденья Recaro от Opel. Это настоящий кастом-проект, сочетающий дух эпохи и современный подход к тюнингу.

© Авито

ВАЗ-2108 (2001)

Следующий экземпляр — трек-тул на базе «восьмерки», выставленный в Москве за 580 тыс. рублей. Этот автомобиль — трехкратный чемпион LADA Time Attack Cup (LTAC) (многоэтапный монокубок по тайм-атак ВАЗ) в классе Light. Полностью пересобран в 2025 году и готов к старту «с ключа».

Под капотом — форсированный и модифицированный 1,5-литровый мотор мощностью 140 л.с. На машине установлены спортивные подвеска, тормоза, выхлопная система и многое другое. Кузов усилен и к тому же окрашен в оригинальный цвет «Снежная королева». Вес с пилотом — всего 1007 кг. Это «боевой агрегат» для трека, собранный с вниманием к деталям.

© Авито

ВАЗ-2108 (2002)

Завершает подборку зеленая «восьмерка» 2002 года выпуска из Санкт-Петербурга — одна из самых свежих в истории модели. Пробег всего 31 850 км, а цена — 900 тыс. рублей. Автомобиль сохранился в почти новом состоянии и даже получил современные удобства: передние электростеклоподъемники, аудиосистему с поддержкой MP3, USB и Bluetooth.

Это редкий случай, когда «восьмерка» — не просто тюнинг-проект, а ухоженный вариант, готовый к ежедневной эксплуатации. Для коллекционеров и ценителей аутентичности такой экземпляр — возможность прикоснуться к последнему этапу эпохи.

Эти три «восьмерки» — от гоночного болида до машины одного из последних выпусков — показывают, насколько многогранна история модели. Хэтчбек, который когда-то перевернул представление о советском автомобиле, сегодня продолжает жить — на дорогах и даже на треках.