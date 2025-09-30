В РФ вновь можно приобрести Renault Arkana от 2,2 млн рублей

Купеобразный кроссовер Renault Arkana, ранее производившийся в России и пользовавшийся высоким спросом, вновь стал доступен к покупке благодаря системе параллельного импорта в иной версии и с измененным кузовом. Стоимость таких автомобилей начинается от 2 205 000 рублей.

Ровно за столько предлагает привезти под заказ машину компания из Находки. В объявлении говорится о рестайлинговой версии плагин-гибрида, которая не требует подзарядки и потребляет всего 4,2 литра бензина на 100 километров. Кроссовер оснащен 94-сильным бензиновым двигателем объемом 1,6 литра, двумя электромоторами мощностью 20 и 49 лошадиных сил, коробкой передач без сцепления и литий-ионной батареей емкостью 1,2 киловатт-часа. Совокупная мощность системы составляет 143 лошадиные силы.

В Новосибирске доступен к заказу экземпляр с бензиновым силовым агрегатом за 2 250 000 рублей, но продавец не предоставил информацию о его характеристиках и комплектации. В Санкт-Петербурге можно приобрести Arkana за 2 399 000 рублей. Это кросс-купе с 140-сильным мягко-гибридным турбомотором объемом 1,3 литра и 12-вольтовым стартер-генератором.

По информации портала "Автоновости дня", во Владивостоке и Хабаровске зафиксированы самые высокие цены на данную модель. В продаже имеются четыре автомобиля с 113-сильным атмосферным двигателем объемом 1,6 литра и семь - с 150-сильным турбомотором объемом 1,3 литра. Стоимость машин варьируется в диапазоне от 2 780 000 до 2 937 000 рублей.

