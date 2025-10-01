Как обеспечить безопасность пожилым пешеходам на дороге

Статистика и наблюдения подтверждают, что люди старшего поколения составляют группу повышенного риска на дороге. Им сложнее оценить скорость приближающегося транспорта, вовремя среагировать на опасность или увернуться от неожиданного препятствия, к примеру, самоката. Парадоксально, но именно эта уязвимость зачастую толкает пенсионеров на сознательные нарушения на дороге (переход проезжей части вне "зебры" или на запрещающий сигнал светофора), мотивированные бытовой необходимостью и субъективным ощущением правоты.

© Российская Газета

Сегодня, 1 октября, отмечается Международный день пожилого человека. Этот день призван напомнить обществу о трудностях, с которыми сталкивается старшее поколение, и о необходимости учитывать особенности восприятия людьми в возрасте окружающей действительности. То, что для молодых кажется естественным и привычным, для пожилых может оказаться серьезным испытанием.

Современный ритм жизни и стремительное развитие технологий могут усложнять адаптацию для старшего поколения. Поэтому родителям, бабушкам и дедушкам особенно важна наша поддержка в вопросах безопасности, в том числе и на дороге.

А что говорит статистика?

По данным МВД России, с 2017 по 2024 год количество ДТП с участием людей старше 60 лет увеличилось. Сегодня именно на эту возрастную категорию приходится более трети всех погибших пешеходов и велосипедистов.

Анализ аварийности в Московской области в 2024 году показал, что большинство происшествий с участием пожилых пешеходов происходит в вечернее время. Зачастую причиной становится переход дороги вне пешеходного перехода, несмотря на то, что "зебра" находилась поблизости. Многим водителям знакома ситуация, когда пожилой человек выходит на проезжую часть в неположенном месте или вовсе на красный сигнал. Человеку надо - человек идет, невзирая ни на правила дорожного движения, ни на обстоятельства.

В России за первые шесть месяцев 2025 года из-за нарушений самих пешеходов совершена треть наездов на них (4535 случаев). При этом именно в таких авариях тяжесть последствий оказалась в три раза выше, чем при наездах по вине водителей - в них, по данным Научного центра БДД МВД России, погибли 778 человек. Пик аварийности приходится на осень, а наиболее опасным месяцем остается октябрь.

Опрометчиво считать, что опасность ждет пожилых людей на дороге только в роли пешеходов. Это не так. За последние несколько лет количество ДТП по вине водителей старше 60 лет увеличилось на четверть, а число погибших в них - на треть.

Ситуация осложняется и распространением средств индивидуальной мобильности. Да, даже бабушки и дедушки не прочь покататься на самокатах. За первые полгода 2025 года треть погибших пользователей СИМ были старше 60 лет. Также старшее поколение подвержено серьезной опасности со стороны других любителей СИМ: почти 30% пешеходов, получивших травмы в столкновении с СИМ, старше тех самых 60 лет.

Что делать для повышения безопасности?

Происходящее, подкрепленное статистикой, выглядит пугающе, но выход все же есть. Большая ответственность лежит на младших поколениях: объяснять, убеждать, показывать пример. Это обязательное и безальтернативное условие. Главная проблема в том, что дорожная среда меняется быстрее, чем пожилые люди могут к ней адаптироваться. Электромобили разгоняются до 100 км/ч за три секунды, а моноколеса и самокаты уже мчатся наравне с автомобилями. И это сегодняшние реалии. Что будет завтра, предсказать сложно.

Государство не менее активно участвует в создании безопасной среды для пожилых людей. Особое внимание уделяется сельским территориям. Там строятся и ремонтируются дороги, соединяющие населенные пункты с объектами социнфраструктуры. В рамках проекта "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" за последние пять лет введено в эксплуатацию более 700 дорог, что обеспечило транспортную доступность для 976 сельских населенных пунктов.

Регионы безостановочно инвестируют в доступность общественного транспорта для старшего поколения. Например, столичные пенсионеры пользуются им бесплатно благодаря программе "Социальный транспорт". В Подмосковье пожилые люди также обеспечены безвозмездным проездом на городском транспорте Москвы и области, в метро и на пригородной железной дороге.

Адаптируется ради обеспечения безопасности и комфорта передвижения и городская инфраструктура: сотрудники подмосковного Минтранса подсчитали, сколько людям нужно времени для перехода одной из дорог в Хотькове, и увеличили время зеленого сигнала светофора специально для удобства пешеходов, особенно для пожилых людей, родителей с колясками и детей.

"Мы стремимся организовать движение на дорогах Подмосковья, где каждый, от ребенка до пожилого человека, будет в безопасности. Мы мониторим ситуацию и вносим изменения там, где это необходимо: корректируем режимы работы дорожных и пешеходных светофоров, расширяем сеть регулируемых переходов и обустраиваем на них подсветку и проекционную разметку, строим тротуары и освещение, обустраиваем ограждения. Но важно, чтобы и сами участники движения знали и соблюдали правила. В Международный день пожилых людей мы еще раз обращаемся к жителям старшего возраста, напоминаем им о безопасном поведении на дороге, проводим просветительские мероприятия и вручаем им реальные инструменты защиты, например световозвращатели. Наша задача - сформировать культуру безопасного поведения на дороге, чтобы представители разных поколений знали правила и смогли научить друг друга", - рассказала замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгения Каретникова.

ДТП проще предупредить, чем устранять последствия

Сотрудники ГИБДД регулярно проводят просветительские мероприятия по безопасности дорожного движения среди старшего поколения. К примеру, в Московской области прошла социальная кампания "Пенсионер для всех пример". Участникам проекта "Активное долголетие" дали ценнейшие рекомендации по безопасным способам пересечения проезжей части, выбору маршрутов и поведению на дороге. Завершающее мероприятие прошло в Долгопрудном 30 сентября, в преддверии Международного дня пожилых людей. Инициативу поддержал оператор подмосковной системы фотовидеофиксации, обеспечив всех участников памятками с ключевыми правилами безопасности и практичными световозвращающими сумками для повышения видимости на дороге.

Однако важная основа снижения аварийности - это осознанность и культура вождения. Только путь к ней у многих начинается не с личной инициативы, а через систему наказаний: для большинства водителей сигнал строго соблюдать ПДД на дороге - это табличка 6.22 "Фотовидеофиксация". Камеры беспристрастны, и с ними не получится договориться. Есть нарушил, будет штраф.

Современные комплексы фотовидеофиксации, установленные на дорогах Подмосковья, способны распознавать более 50 различных составов нарушений. Помимо классических нарушений, они выявляют непристегнутый ремень безопасности, езду без шлема и даже использование телефона за рулём (эту функцию внедрили в регионе весной 2025 года). Камеры работают и на "зебрах", в том числе распознают непропуск пешеходов.

Высокую эффективность и в то же время сложность показал алгоритм "непропуск пешехода". Здесь важно не просто зафиксировать факт присутствия человека на переходе, а построить траекторию движения автомобиля и пешехода, а затем сопоставить их. Только при правильном моделировании ситуации можно корректно зафиксировать нарушение. Умение комплексов фотовидеофиксации распознавать этот тип нарушений Правил крайне важно, поскольку оно создает для водителей устойчивую мотивацию уступить дорогу пешеходу, а не рисковать, считают эксперты.

Конечно, было бы справедливо фиксировать нарушения и со стороны пешеходов. Так они стали бы вести себя более ответственно на дороге. Однако юридической базы для этого пока нет, несмотря на возможности камер.