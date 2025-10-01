Перечислено пять самых редких Cadillac

© Carakoom

За время своей истории Cadillac создал множество выдающихся автомобилей, но если говорить о редкости и роскоши, то именно эти пять классических моделей по праву можно считать самыми впечатляющими.

Компания начала свою деятельность в 1902 году как независимый производитель, но уже с 1909-го стала частью General Motors и заняла позицию подразделения, отвечающего за выпуск автомобилей класса «люкс».

Более века Cadillac выпускает престижные машины, однако именно в 1930-е, 1940-е и 1950-е годы свет увидели настоящие шедевры — автомобили, которые по уровню изысканности не уступали лучшим европейским маркам.

Сегодня многие из них оказались забытыми, но именно они заслуживают того, чтобы о них вспомнили и открыли заново.

В этой статье мы предлагаем оглянуться назад и познакомиться с пятью редчайшими и величайшими произведениями искусства от Cadillac.

1930 Cadillac V-16 Convertible Phaeton by Murphy

Cadillac V-16, также известный как Sixteen, выпускался с 1930 по 1940 год. За десятилетие производства он стал одним из лучших люксовых автомобилей в мире.

Это был флагманский модельный ряд Cadillac, сопоставимый по изысканности и эксклюзивности с лучшими предложениями Rolls-Royce.

Разработанный Харли Эрлом, V-16 предлагался в различных кузовных вариантах, обычно созданных мастерскими Fisher и Fleetwood.

Многие состоятельные владельцы заказывали индивидуальные кузова. Самым известным клиентом стал Чарльз С. Ховард-младший — старший сын знаменитого калифорнийского дилера Buick и легендарная фигура в мире скаковых лошадей.

Он поручил кузовной фирме Walter M. Murphy из Пасадены создать особый кузов для своего V-16.

Так появился уникальный 1930 Cadillac V-16 Convertible Phaeton by Murphy. Его дизайн разработал знаменитый Франклин К. Херши, вдохновлявшийся несколькими вариантам Duesenberg Model J, ранее созданными в Murphy.

Четырёхдверный кабриолет отличался элегантным экстерьером и столь же роскошным интерьером, а под капотом оставался стандартный для модели 16-цилиндровый двигатель мощностью 165 л.с. и трёхступенчатая синхронизированная «механика».

Этот единственный экземпляр сохранился до наших дней и считается одним из самых впечатляющих и значимых Cadillac классической эпохи.

1934 Cadillac V-16 Fleetwood Aerodynamic Coupe

Помимо V-16, которые получали новые кузова от независимых ателье, Cadillac выпускал и собственные шедевры с уникальным дизайном. Одним из таких стал созданный самим Харли Эрлом Aerodynamic Coupe.

Изначально он появился как концепт-кар, но позже был выпущен ограниченной серией. Его кузов с плавно скульптурированными крыльями-«каплями», наклонённым лобовым стеклом и убранным запасным колесом стал первым в мире серийным фастбэком.

В отличие от других V-16, эта модель могла развивать скорость до 160 км/ч благодаря обтекаемым формам. Колёсная база составляла 3911 мм — это был самый длинный Cadillac 1930-х годов.

С 1934 по 1937 год построили всего восемь таких автомобилей. Сегодня сохранившиеся экземпляры относятся к числу самых желанных Cadillac в мире и на редких аукционах могут стоить более 1 млн долларов.

1937 Cadillac V-16 Hartmann Cabriolet

Третьим в этом списке стал ещё один выдающийся Cadillac с уникальным кузовом. Возможно, самый эффектный из всех V-16 — кабриолет Hartmann, заказанный богатым швейцарским промышленником Филиппом Барро.

Автомобиль изначально представлял собой стандартный кабриолет Fleetwood 1937 года, но заводской кузов сняли и заменили полностью новым.

Автором проекта стал кузовщик Вилли Хартманн из Швейцарии, который придал машине более современный и в то же время изысканный вид.

В конце 1930-х годов этот двухдверный, двухместный кабриолет сравнивали с Hispano-Suiza J12, Bugatti Royale и Delahaye Type 165 — одними из самых красивых люксовых автомобилей своего времени.

Единственный экземпляр несколько раз менял владельцев и долго считался утраченным. К счастью, в 1968 году он вновь появился на публике и позже был восстановлен в своём первозданном виде.

1941 Cadillac Custom Limousine "The Duchess"

К началу 1940-х годов Cadillac продолжал уверенно держать позиции, и многие состоятельные покупатели предпочитали именно его автомобилям Rolls-Royce или Bentley.

Среди таких владельцев оказались герцог и герцогиня Виндзорские, которые вместо заказа машины у британских кузовных ателье решили обратиться в Детройт.

Герцогом Виндзорским тогда был не кто иной, как Эдуард VIII — король Великобритании, Ирландии и доминионов, а также император Индии, отказавшийся от престола в 1936 году ради брака с американкой Уоллис Симпсон.

Эта уникальная лимузин-версия, созданная отделом Art and Color под руководством Харли Эрла, стала настоящим Cadillac для короля — пусть и бывшего. Автомобиль изготовили в единственном экземпляре как подарок чете, которая в то время жила в Нью-Йорке.

Несмотря на то что основой послужил Cadillac 1941 года, «The Duchess» не имел общих кузовных панелей с серийной моделью.

Он получил индивидуально оформленный салон и множество электроприводов, которые позже вошли в массовое производство.

Сегодня этот заводской кастом считается одним из важнейших Cadillac классической эпохи и одновременно одним из лучших автомобилей, когда-либо созданных подразделением GM.

1953 Cadillac Series 62 Coupe by Ghia

Выпускавшееся с 1948 по 1953 годы третье поколение Cadillac Series 62 получило элегантный кузов, разработанный Харли Эрлом, который и сегодня впечатляет своей величественной красотой.

Однако в 1953 году один из автомобилей этой серии лишился стандартного кузова — его заменили на совершенно иной, созданный для повышения престижа знаменитого итальянского кузовного ателье.

Этим ателье стала Carrozzeria Ghia, превратившая крупный Cadillac в настоящий европейский гран-турер.

Кузов из алюминиевых панелей, выполненный вручную, был более низким и обтекаемым, благодаря чему автомобиль казался компактнее и динамичнее, чем на самом деле. Премьера прошла на Парижском автосалоне 1953 года, где автомобиль произвёл фурор — богатые ценители выстраивались в очередь, чтобы узнать, можно ли заказать такой же.

Оригинальный экземпляр вскоре был продан, а затем построили ещё один с незначительными изменениями. Однако в серию уникальный Cadillac так и не пошёл.

Оба сохранившихся купе существуют и сегодня. Один автомобиль находится на постоянной экспозиции в Petersen Automotive Museum в Лос-Анджелесе, а второй, последний раз сменивший владельца почти десять лет назад за 1 430 000 долларов, хранится в частной коллекции.