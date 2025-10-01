Топ-10 узлов с наибольшими проблемами в китайских авто

Но вместе с ростом продаж обострился и другой вопрос — сервисное обслуживание и надежность узлов. Редакция Quto вместе с экспертом Павлом Пикиным, директором департамента маркетинга FEBEST, решила разобраться, какие детали чаще всего выходят из строя и на что стоит обратить внимание владельцам.

© Quto.ru

Китайские автомобили в России 2025: сервис, неисправности, запчасти и ремонт

К 2025 году доля китайских марок превысила 55% от продаж новых автомобилей в России. Причина — уход японских, корейских и европейских брендов и активное продвижение китайских моделей с современным дизайном и богатым оснащением. Но при этом растущий парк выявил важную проблему: сервисное обслуживание, ремонт и запчасти для китайских машин по-прежнему остаются уязвимым местом.

Сложности сервиса: дилеры и независимые мастерские

Владельцы чаще всего обслуживаются у официальных дилеров в первые 3−5 лет, пока действует гарантия. В сервисах брендов Haval, Chery, Geely, Changan и OMODA обещают оригинальные запчасти и квалифицированных мастеров, однако стоимость работ у дилеров часто сравнима с премиальными брендами.

Например, замена рычага подвески на Haval Jolion в 2025 году может стоить 15−20 тыс. рублей (сам рычаг ~7−12 тыс., работа у дилера 4−6 тыс., вместе с развалом), тогда как 30 тыс. — это скорее верхняя граница. В независимых сервисах аналогичная работа обойдется примерно вдвое дешевле.

© Алексей Сухоруков / РИА Новости

После окончания гарантии многие владельцы переходят к частным мастерским, но ремонт китайских моделей там часто осложняется: собенности электрики, собственные сложные электронные блоки управления (ЭБУ), нестандартные комплектующие требуют специальных знаний и оборудования.

Лишь немногие сервисы адаптируются: обучают персонал, закупают универсальные сканеры с китайских платформ и используют фирменные приложения («My Haval», «My Zeekr»). Тем не менее, опытных специалистов по-прежнему немного.

Рынок запчастей: дефицит и вопросы качества

Рынок запчастей для «китайцев» в России еще формируется. В отличие от массовых японских или европейских брендов, запчасти для китайских моделей в основном доставляются из Китая сроком от 2 недель до 3 месяцев. Оригинальные детали у дилеров дорогие, а неоригинальные аналоги ограничены в ассортименте и нередко уступают по качеству.

Особенно дефицитны кузовные детали (крылья, бамперы) и элементы подвески, которые изнашиваются быстрее из-за российских дорожных условий. Владельцы часто обращаются на разборки и зарубежные маркетплейсы, но сталкиваются с несовместимостью деталей и низким качеством предложений.

© Григорий Сысоев / РИА Новости

Топ-10 узлов с наибольшими проблемами в ремонте

Подвеска (рычаги, сайлентблоки, ступичные подшипники). Наименее долговечный узел — ресурс нередко не превышает 50 тыс. км из-за низкого качества материалов и настроек под китайские хорошие дороги. Тормозные диски и колодки. Быстрый износ и биение дисков — частая жалоба, особенно при агрессивном стиле вождения. Замена требуется каждые 30−40 тыс. км. Ремень ГРМ и ролики. Ресурс ременного привода — 60−80 тыс. км, что требует регулярной замены для избежания дорогостоящего ремонта. Электронные датчики (ABS, кислорода, положения распредвала). Надежность оставляет желать лучшего: проблемы возникают уже после 20−30 тыс. км. Стартеры и генераторы. Частые поломки связаны с износом щеток и диодов, особенно на моделях Changan CS55. Рулевые наконечники и тяги. Высокие нагрузки приводят к стуку и люфту уже к 40 тыс. км. Сцепление (в механических коробках). Износ происходит к 60−70 тыс. км, что ниже показателей японских аналогов. Турбокомпрессоры. Требуют качественного масла и регулярного обслуживания — есть проблемы с закоксовыванием и износом лопаток. Система охлаждения (помпа, термостат). Течь и заедание термостатов вызывают перегревы — ресурс помпы около 80−100 тыс. км. Но бывают случаи протечек и на меньшем пробеге, например, у Chery и Geely. Электроприводы стеклоподъемников и других систем комфорта, например климат-контроля. Моторчики часто выходят из строя, что вызывает мелкие неудобства.

© Geely

Особенности ремонта и необычные неисправности

Роботизированные коробки передач с двойным сцеплением (DCT), например 7DCT на Geely Coolray, хотя и обеспечивают быстрое переключение, страдают от перегрева в пробках. Владельцы Chery Tiggo 7 Pro сообщают о рывках и сложных ремонтах уже после 40 тыс. км.

Телематические и мультимедийные системы, особенно OMODA Connect, показывают сбои при низких температурах (ниже −20°C), что заметно для регионов Сибири и северных территорий.

Антикоррозийная защита у первых моделей была слабовата — особенно страдали пороги и днище. Современные версии Geely Monjaro и Haval Dargo получили улучшенные покрытия, но владельцам рекомендуется дополнительная обработка.

Редкие случаи включают проблемы с панорамной крышей на Chery Tiggo 8 Pro из-за дефектных уплотнителей и сбои электромеханического стояночного тормоза на Geely Tugella.

Для оптимальной эксплуатации Павел Пикин рекомендует: - Перед покупкой новых моделей учитывать наличие сервисных центров и запчастей в своем регионе. - Находить сервисы с опытом работы именно с китайскими автомобилями, либо пользоваться официальными дилерскими центрами. - Выбирать проверенные модели от брендов с развитой сервисной сетью (Haval, Geely, Chery). - Проводить регулярное техническое обслуживание вовремя, с использованием рекомендованных масел и оригинальных или качественных аналогов запчастей.

Китайские автомобили требуют внимательного подхода к обслуживанию. Рост логистики, складов и сервисной сети делают их более предсказуемыми в эксплуатации, однако владельцам потребуется терпение и понимание специфики ремонта и рынка запчастей.