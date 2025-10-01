Выяснились все плюсы и минусы антикоррозийной обработки машин

Россиянам назвали все плюсы и минусы антикоррозийной обработки кузова. Разрушению подвержены все материалы, в том числе современные оцинкованные металлы, и в итоге рано или поздно начинает появляться коррозия. Автомобилисты же со временем начинают задумываться о дополнительной антикоррозийной защите кузова. В беседе с Quto.ru дилектор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова объяснила, какие преимущества и недостатки есть у процедуры.

Сама обработка, по сути, создаёт барьер между металлом и внешней средой, предотвращая негативное воздействие влаги, кислорода и дорожной соли.

Как правило, для разных частей кузова используются разные составы. Так, для днища и арок это мастики на битумной основе, для скрытых полостей — восковые составы, а для сварных швов и скрытых полостей — пластичные смолы.

Дополнительная обработка снижает риск сквозной коррозии и, тем самым, увеличивает срок службы «жестянки», к тому же сохраняется внешний вид за счёт отсутствия вздутий и «рыжиков» на арках и порогах. Всё это, к слову, ещё и повышает остаточную стоимость автомобиля при перепродаже.

Тем не менее, саму обработку необходимо проводить регулярно, каждые 2-3 года, а при некачественном нанесении мастики появление очагов ржавчины ускоряется. Если коррозия уже появилась, то нужно заранее зачистить и обработать повреждённые участки. Помимо этого, цены на услугу кусаются и могут достигать десятков тысяч рублей.

Эксперт отметила, что обработку рекомендовано проводить в случаях, если автомобиль эксплуатируется в северных регионах, где используются дорожные реагенты, а также хранится под открытым небом. Также не лишним будет задуматься владельцам, которые планируют эксплуатировать машину в течение долгих лет.