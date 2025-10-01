Почему ржавеют тормозные диски

Каждый автовладелец рано или поздно замечает характерный рыжий налет на тормозных дисках своей машины. Не паникуйте сразу, мастера утверждают, что это вполне обычное явление. Насторожиться стоит только если она состоит из толстых слоев, которые скрывают металл.

© ГлагоL

В шиномонтажке объяснили, что тормозные диски производят из специального чугуна с добавлением фосфора и серы. Как раз эти элементы придают им все необходимые качества. При скоростном торможении диск раскаляется до 500°С и активно контактирует с воздухом и влагой. Отсюда и появляется ржавчина.

Если на диске нет глубоких раковин, можете не волноваться. Ржавчина исчезнет сама после нескольких торможений. Для защиты нерабочих поверхностей используйте силиконовый спрей. При этом обязательно проверьте, не попадает ли на диск тормозная жидкость, она может навредить металлу, уточняет канал «Автовод со стажем».

Мастера подсказали, что хорошие керамические диски действительно эффективнее, но лучше выбирать проверенные временем чугунные.

Ранее «ГлагоL» рассказал, зачем снимать стойки стабилизатора с машины: ответ автомобилиста.