Как правильно выбрать хорошую защиту для картера в авто

Без специальной защиты днища автомобиля есть риск, что из-за сильных ударов окажется пробитым поддон картера. Чтобы избежать этого, на машины устанавливают пластиковую защиту, но ее, как правило, недостаточно, поэтому важно решит этот вопрос самостоятельно, ориентируясь на материал защитного элемента, рассказал «Пятому каналу» автоэксперт Владимир Ахинько.

© Газета.Ru

Картер – это резервуар, из которого насос закачивает масло в двигатель. Его повреждение влечет много неприятностей, поэтому важно заранее принять меры, отметил эксперт. По его словам, хлипкая пластиковая защита, которую предусматривают производители, от этого не убережет, поэтому ее рекомендуется своевременно заменить на более надежный элемент.

«Они бывают разных видов по составу металла, по форме — вентилируемые, невентилируемые. Также из иных материалов, например, композитные. Все зависит от потребности и финансов», — отметил Ахинько.

По его словам, защита из алюминия хороша своим небольшим весом и тем, что не ржавеет, но она, однако, отличается меньшей прочностью, чем стальная. Для ее ремонта требуется арагонная сварка – это достаточно затратная услуга. Что касается композита, то к прочным относят такие материалы, как стекловолокно, кевлар или карбон, однако они отличаются высокой стоимостью – от 10 тыс. рублей, отметил автоэксперт. Он также предупредил, что при повреждении композитная броня восстановлению уже не подлежит и поэтому потребует полной замены элемента.

По этим причинам среди российских автовладельцев наиболее популярна защита картера из стали. Причем важно обращать внимание на толщину и массу детали, так как сильно тяжелая стальная защита картера создает нежелательный дополнительный вес на переднюю ось автомобиля. Это может привести к слишком быстрому изнашиванию передней подвески, ухудшить управляемость авто, а также увеличить расход топлива. При этом слишком тонкая и легкая деталь быстро деформируется – важно выбрать наиболее приемлемый вариант, заключил атвоэксперт.

Ранее стало известно, что будет с ценами на авто после повышения утильсбора.