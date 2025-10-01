Кто и зачем ставит красно-синие мигалки на столбы

Несколько лет назад на региональных трассах по всей стране начали появляться так называемые «шериф-балки» — фонари, имитирующие спецсигнал Госавтоинспекции. Теперь же стало известно, какую функцию они выполняют.

© Quto.ru

Сами мигалки установлены на опорах линии передач. Уточняется, что они не маскируют и не предупреждают водителей о дорожных камерах, хотя комплексы действительно могут быть расположены неподалёку.

Их основная задача — предупреждать автомобилистов об аварийно-опасных участках или местах, где часто нарушаются правила движения. Так, большая часть водителей при виде имитации гаишных мигалок сбрасывает скорость и старается вести себя аккуратнее.

При этом само наличие конструкции не даёт никаких преимуществ на дороге, также сидящие за рулём граждане имеют полное право игнорировать их.