Cколько водители тратят на подготовку автомобиля к зиме

Большинство российских водителей начинают готовить автомобиль к зимним условиям в октябре, показало исследование, проведенное специалистами платформы по продаже вещей бывших в употреблении. Результаты опроса показали, что средняя стоимость подготовки машины к зиме составляет примерно 18 тысяч рублей.

Наиболее распространенные процедуры включают замену летних шин на зимние (64 процента респондентов), проверку уровня масла (42 процента) и контроль состояния тормозной жидкости (32 процента). Балансировку колес чаще проводят женщины (32 процента), тогда как тестирование аккумуляторной батареи предпочитают мужчины (32 процента).

Большая часть владельцев машин планирует расходы до пяти тысяч рублей, покрывая лишь самые необходимые нужды. Среди основных приобретений зимой россияне называют зимнюю омывающую жидкость (61 процент) и антифриз (42 процента).

— Еще 39 процентов собираются потратиться в этом году на зимние шины. Также среди популярных позиций в списке покупок — чистящая щетка (28 процентов), скребок для льда (26 процентов) и лопата для чистки снега (19 процентов), — заключили аналитики в беседе с RT.

