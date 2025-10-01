К чему приведет автоматическое аннулирование прав из-за болезней

С 1 марта 2026 года российские водители начнут сталкиваться с новым механизмом лишения водительских удостоверений. Теперь врачи смогут самостоятельно сообщать данные о заболеваниях пациентов в базу ГИБДД, после чего удостоверение будет аннулировано автоматически, без участия суда. Адвокат и вице-президент движения автомобилистов России Леонид Ольшанский выразил сомнения относительно целесообразности этой меры.

По его мнению, исключение возможности судебного вмешательства уменьшает шансы водителя доказать свою дееспособность, поскольку теперь решающее слово принадлежит медикам, чьи выводы не подлежат обсуждению.

Главная претензия — отсутствие судебного решения.

— Изначально эксперты нашей страны сказали, что одним из важнейших достижений Кодекса является лишение специального права только через суд, — напомнил эксперт.

Одной из потенциальных проблем Ольшанский назвал коррупционный аспект: существует вероятность влияния на врачей, что открывает простор для манипуляций с медицинскими заключениями.

Еще одно серьезное последствие инициативы — невозможность гражданина своевременно узнать о лишении прав и, следовательно, подвергнуться риску административной ответственности за управление автомобилем с недействительным документом.

Адвокат подчеркнул, что оспорить такое решение сможет только суд, однако сама процедура оспаривания окажется длительной и дорогостоящей. Он призвал депутатов внимательно рассмотреть ситуацию и внести изменения в законопроект, позволяющие сохранить участие судьи в принятии решений о лишении прав, сообщает «Радио 1».

Юрист Александр Хаминский рассказал, как будет работать новый закон.