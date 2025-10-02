Alpina i8 Tiger: почему BMW так и не показывала машину публике

История знает немало автомобилей, так и оставшихся в тени — в чертежах дизайнеров или в виде опытных образцов. BMW i8 от ALPINA как раз из таких. Ещё несколько лет назад появились первые слухи о том, что инженеры из Бухлое доработали гибридное купе. Но официально ни BMW, ни сама ALPINA никогда не показывали машину публике.

© ALPINA

Теперь же тайна частично раскрыта: фотографии уникального экземпляра всплыли на праздновании 50-летия марки. На авиабазе Пенцинг в Баварии собрались более 650 автомобилей, и среди них оказался тот самый i8, о котором столько говорили. В экспозиции также засветился и особый MINI Cooper S (R53), созданный ALPINA, но, как и i8, он так и не дошёл до серийного выпуска.

Все домыслы оказались верны: купе действительно получило расширенные арки, массивное карбоновое крыло и иной диффузор с четырьмя выхлопными трубами. Спереди добавились канарды и увеличенный спойлер, а завершили образ фирменные многоспицевые колёса ALPINA Classic, мгновенно выдающие происхождение автомобиля.

Кодовое имя проекта — “Tiger”. И он оправдывает свою хищную натуру. В отличие от MINI, который сохранил родной мотор, i8 получил новый агрегат: вместо стандартного трёхцилиндрового 1.5 инженеры установили 2,0-литровую «четвёрку». В результате суммарная мощность выросла до 455 л.с., а крутящий момент — до внушительных 700 Нм. Но вместе с ростом отдачи возникла и проблема охлаждения. Более мощный двигатель потребовал увеличенного интеркулера, а также двух дополнительных радиаторов перед передними крыльями для контроля температуры масла и трансмиссии.