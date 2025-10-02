Как появился первый в истории S-класс

В 1972 году немецкий автоконцерн Mercedes-Benz выпустил автомобиль W116, который затем стал прародителем знаменитого S-класса. Роскошная, комфортная, надежная и высокотехнологичная машина сразу стала объектом вожделения автолюбителей со всего мира.

При этом стоимость была немаленькой: даже самая простая комплектация с велюровым салоном и механическими стеклоподъемниками стоила как три Volkswagen Golf. Всего с начала производства до 1980 года концерт выпустил более 470 тыс. экземпляров W116. Это подтвердило успех новой модели и стало основой для всех будущих поколений S-класса, отмечает канал «За рулем».

В СССР эти машины были редкой диковинкой — их можно было увидеть разве что на выставке концерна Daimler-Benz AG в Сокольниках или в качестве дипломатических подарков. Особую известность W116 получил благодаря знаменитым владельцам. Такие машины были у Владимира Высоцкого, Анатолия Карпова, Святослава Федорова и Леонида Брежнева. Генсеку элитную иномарку подарил глава ГДР Эрих Хоннекер.

