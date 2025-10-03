Перечислены бренды зимних шин, которые опасно покупать

Тестирование зимних шин размером 225/40 R18 92V показало: переплата за модели премиальных брендов оправдана, тогда как бюджетные шины лучше обходить стороной, чтобы не тратить деньги зря. Это ключевой вывод, а теперь — детали.

По итогам испытаний зимних шин, проведённых в 2025 году экспертами Touring Club Suisse (TCS), ни одна из 31 протестированной модели не получила высшую оценку. Рекомендацию к покупке получили лишь шесть моделей. Тесты проводились на автомобиле Volkswagen Golf.

Важно отметить, что в исследование не вошли шины, разработанные или произведённые в России, а также адаптированные к российским зимним условиям. В выборке отсутствовали такие бренды, как Ikon Tyres, Gislaved, Viatti, Torero, Kama, Cordiant, Tunga, NorTec, Forward, а также популярные китайские модели Sailun и Linglong. В остальном ассортимент тестируемых шин соответствовал предложениям российских магазинов, что делает результаты особенно актуальными.

Лучший результат показала премиальная модель Goodyear UltraGrip Performance 3. На мокрой дороге при скорости 80 км/ч её тормозной путь составил 31,7 метра.

Для сравнения, бюджетные шины Syron Everest 2 на тех же условиях позволили снизить скорость лишь до 45,7 км/ч, а тормозной путь оказался на 15,4 метра длиннее. Иными словами, автомобиль на премиальных шинах уже полностью остановился, тогда как на бюджетных машина продолжала двигаться с высокой скоростью, что при ДТП крайне опасно.

На сухом асфальте лучшей оказалась модель Michelin Pilot Alpin 5. Четыре звезды из пяти получили Bridgestone Blizzak 6, Dunlop Winter Sport 5, Hankook Winter I*Cept Evo3 W330 и Continental WinterContact TS 870 P.

На заснеженной дороге худшие результаты показали шины Landail Winter Lander: автомобиль на этих шинах с 50 км/ч остановился лишь через 34 метра. Для сравнения, тормозной путь Syron в тех же условиях составил 25,6 метра.