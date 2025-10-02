Никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ

Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключается в том, что устаревшая конструкция вовсе не делает ремонт и обслуживание этого автомобиля слишком сложными даже сегодня.

© Колеса.ру

Владелец: Владимир, юрист, 41 год, житель Подмосковья.

Автомобиль: Jeep Wrangler TJ 1997 года выпуска, дорестайлинговый, приобретен в 2024 году за 852 тысячи рублей.

– У меня такая машины уже была лет десять назад, и она оставила самые приятные впечатления! Прикольная, максимально эмоциональная, радовала по полной программе, – вспоминает Владимир.

– И я решил снова обзавестись стареньким TJ, в первую очередь – ради фана. Мне не нужен реальный «проходимец», чтобы топить его в болотах, а вот в ретроралли я как раз с удовольствием участвую. Однако, когда я начал поиски, обнаружилось, что машин этого поколения в продаже уже очень мало, а те, что есть, либо напрочь затюнингованы, либо с огромными пробегами, многократно битые и крашеные, после десятков владельцев. В итоге обнаружил искомое я в августе 2024 года… на аукционе неликвидных машин одного из наших крупнейших мультибрендовых дилеров, занимающегося в том числе и сегментом подержанных авто. Взятый на реализацию автомобиль у них завис надолго: и в целом желающих на такую технику не так уж много, и бита машина была в переднее крыло. В итоге продали его относительно дешево. Этот TJ оказался самым доступным из тех, что продавались в России на то время, к тому же практически в оригинальном состоянии, без тюнинга и доработок. Состояние у него для своих лет было очень неплохим, пробег – умеренным, 180 тысяч километров, а хозяин в России был всего один, что вообще редкость. К слову, прежним владельцем, как выяснилось после пробивки номеров, был интереснейший человек – Валерий Гусев, советский и российский мастер боевых искусств и единственный, кто был осужден на реальный срок в СССР за занятия каратэ. Да-да, была в уголовном кодексе РСФСР такая статья, введенная в 1981 году и называвшаяся «Незаконное обучение каратэ». Гусев неудачно попал под показательную кампанию, поэтому судью, давшего ему пять лет, даже не смутило то, что он занимался не каратэ, а кунг-фу, да и не преподавал он к тому времени уже. Но отсидел почти полный срок.

Снаружи

Конкретно этот экземпляр сошел с конвейера с пластиковой жесткой крышей, которая крепится к «лодке» кузова на болтах, имеет стеклянные форточки и заднее стекло со стеклоочистителем, обогревом и омывателем. При этом у крыши нет ни «шумки», ни намека на теплоизоляцию. Ставится и снимается она силами двух, а лучше трех человек. Но Владимир считает, что весь кайф такой машины – в мягкой съемной крыше, поэтому жесткую он демонтировал и заказал мягкий тент и его каркас в Штатах, что, к слову, не составило особых трудностей и не повлекло катастрофических расходов. За океаном до сих пор производится практически все для поколения TJ, и новые каркас и тент (неоригинальные, разумеется) обошлись по 250 долларов каждый. Доставка вышла примерно тысяч в 20 рублей. Так что в этом плане сих пор при желании и небольшой настойчивости все решаемо, несмотря даже на пикирующую хронику международной обстановки.

В отличие от многих стареньких легковых кабриолетов, где механическая крыша поднимается и опускается достаточно легко и быстро, тут быстро ничего не получится. Тент Рэнглера трехкомпонентный, состоящий из центральной части и пристегивающихся к ней на молниях правой и левой боковин-форточек. Если в пути с ветерком над макушкой неожиданно начался дождь, самое быстрое, что можно сделать – это поднять каркас и натянуть хотя бы центральную часть. А уж боковины пристегнуть попозже. Например, на ближайшей заправке или под кронами деревьев. Вымокнете, конечно, попутно, но несильно. К тому же нужно иметь в виду, что посторонние граждане, знакомые с конструкцией мягкой крыши на этом поколении Wrangler, способны запросто подойти к машине и расстегнуть молнию боковины тента, получив доступ в салон. Тем более что и капот фактически не защищен: у него нет открываемого из салона замка. Вместо замков – простые фиксаторы, их два, и они находятся снаружи.

Эта машина европейской версии TJ, и ввезена в Россию она была из Германии. От американских автомобиль отличается фонарями и расположением заднего номера на бампере, а не на заднем борту, как, например, у Дефендера.

Передний бампер оснащен другими пластиковыми накладками, которые прикрывают огромный зазор между крылом и бампером. У «американцев» он открыт.

Колеса – 15-дюймовые, стоковый размер шин – 215/75. На этой машине они чуть больше – 235/75, 29 дюймов диаметром. Без лифта можно прикрутить максимум 31,5-дюймовые колёса, ну а с лифтом – полный простор для творчества.

Внутри

Внутри TJ, конечно, не такой спартанский, как военный Виллис и его гражданская версия CJ, но в целом он недалеко от них ушел. Это максимально утилитарная машина, в которой нет практически ничего из современных признаков комфорта.

Тем не менее для фановых покатушек или покорения серьезного бездорожья (при соответствующей подготовке) автомобиль для понимающей публики вполне удобен. Простоватые по форме кресла, как ни странно, не мучают спину даже при длительных поездках, места за рулем – навалом, можно даже вытянуть ноги. Хотя понятно, что этот простор подарен за счет съедания пространства пассажиров на заднем сиденье.

Информативная приборная панель показывает не только скорость и обороты двигателя, но и и давление масла, и напряжение в бортсети. Все пластиковые элементы отделки салона – очень незатейливые, простые по конфигурации и легко моющиеся.

Бардачок и бокс между сиденьями запираются на ключ. Да-да, специфика автомобиля без крыши.

Железо

От своих предшественников поколение Wrangler TJ отличается в первую очередь пружинной подвеской, которую он получил вместо продольных рессор, добавив при этом в клиренсе. В остальном это простой каноничный внедорожник – рамная конструкция, схема полного привода типа part-time, понижайка, короткая база, которая всего на 17 сантиметров больше, чем у трехдверной Нивы.

2,5-литровый атмосферный двигатель AMC-150 выпускался компанией American Motors Corporation, прежним владельцем бренда Jeep. После поглощения этого предприятия концерном Chrysler от имени AMC фактически остался лишь моторостроительный завод. Этот достаточно древний двигатель является базовым для TJ, он унаследован от предыдущего поколения YJ. Причем еще на YJ AMC-150 получил инжектор вместо карбюратора.

Двигатель выдает 121 лошадиную силу, имеет нижневальный привод ГРМ и в целом мог бы сильно напоминать впрысковый вариант двигателя ЗМЗ-402 от Волги или его же версию от УАЗа с индексом УМЗ. Если бы, конечно, такой вариант существовал. Тут все то же самое, разве что привод распредвала от коленвала на Jeep осуществляется не через текстолитовую шестерню, как у наших моторов, а через коротенькую цепь.

AMC-150 – очень простой и в силу этого надежный двигатель, агрегатированный с ручной 5-ступенчатой коробкой передач AX5 и раздаткой NV231 с понижающей передачей (существовал еще 3-скоростной автомат). Понижающее число демультипликатора – 2,73, не слишком большое, но момента низкооборотного движка на умеренном бездорожье при штатном размере шин хватает.

Мосты – цельные, Dana 30 спереди и Dana 35 сзади. В приводах поворотных узлов переднего моста – крестовины. Никаких блокировок в базе нет: они предлагались либо штатно в версии Rubicon, либо бесчисленными производителями тюнинговых деталей. Тормоза спереди дисковые, сзади – барабанные. ABS, кондиционер, круиз-контроль и подушки безопасности в нашей машине отсутствуют, хотя в списке опций они были. Рулевое управление – с ГУР.

Несмотря на то, что Владимир приобрел этот TJ на аукционе неликвидов, в целом никаких серьезных проблем машина не имела. Агрегаты не требовали ремонта, рама была в норме (ее лишь промыли и проантикорили), ну а всякая мелочь в виде жидкостей, тормозных цилиндров и резинок – не в счет.

Неликвидным внедорожник делали, видимо, битое одно крыло и немного гнилое другое. Замена битому крылу уже лежала в багажнике в подарок от прежнего хозяина, а замену гнилому без труда купили в США. Также из Штатов заказали две панели пола в ногах водителя и пассажира и переварили их. Две штуки обошлись в 100 долларов, доставка – около десяти тысяч рублей.

Хорошая новость для потенциальных будущих владельцев ранних поколений Wrangler: за океаном множество компаний до сих пор выпускают для этих машин практически все кузовное и рамное железо. Продают куски рамы для вваривания в любом виде, элементы днища, крылья – абсолютно все! При желании можно привезти фактически весь кузов и собрать его. На родине Jeep поклонников этой машины не меньше, чем в Европе фанатов старых Volkswagen Golf или Transporter, и все их потребности полностью удовлетворяются и по сей день.

В движении

Wrangler TJ с 2,5-литровым мотором – автомобиль не для спешки. Двигатель больше трех тысяч крутить смысла нет: на третьей передаче можно разогнаться где-то до 40-50 км/ч, на четвертой – до 60-80 км/ч, ну а на пятой машина может спасовать даже перед приличным шоссейным подъемом, потребовав переключиться пониже. Условная крейсерская скорость – 100-110 км/ч, но, если честно, то комфортнее ехать 90-100. Шумновато, поддувает, не слишком экономно расходуется бензин из 70-литрового бака. Хорошо хоть, что 92-й… Из принципа километров до 130 «врунгеля» разогнать, конечно, можно, но это явно не его сильная сторона, и из правой полосы машина выбирается редко. Тем не менее стоит отметить достойную курсовую устойчивость, неожиданную для этого коротышки: на шоссе машина идет ровно, уверенно, и ее не приходится подлавливать рулем.

Руль от упора до упора делает 3,5 оборота, что является типовым числом для старых рамных внедорожников с рулевым управлением типа шариковая гайка. Несмотря на несколько ограниченный выворот передних колес, машина очень маневренная в силу короткой базы и чрезвычайно коротких свесов – мечта городского парковщика! Хотя у короткой базы есть и менее приятная специфика: на скользком покрытии резко повернутый руль приводит к куда более крутому повороту, нежели планировалось.

Тестирование со включенной понижайкой получилось весьма ограниченным в силу того, что Владимир не увлекается серьезным бездорожьем и грязью и обзавелся «ТиДжеем» для легких покатушек и ретроралли классических автомобилей. Однако серьезный потенциал налицо: даже с не слишком высоким передаточным числом демультипликатора тяга у машины колоссальная. Первая передача с понижайкой вообще видится бессмысленной, на второй и третьей передачах машина кажется танком, хотя шины стоят фактически шоссейные. Понятно, что на сколь-либо серьезном бездорожье требуются блокировки, лифт и действительно злая резина, но даже в стоковом варианте геометрия подвески показывает себя вполне достойно, а хилого на первый взгляд мотора со включенной понижайкой достаточно для большинства «гражданских» съездов с асфальта.

История модели

Марка Jeep неоднократно меняла владельцев: в 1953 году она перешла от Willys-Overland к Kaiser Motors, в 1970 году – к American Motors Corporation (AMC) и, наконец, в 1987 году – к Chrysler Corporation. Получив в наследство от AMC линейку моделей CJ (Civilian Jeep – гражданский джип), Chrysler ее продолжил, выпустив в 1987 году несколько более «очеловеченный» вариант с кондиционером и более-менее приемлемым салоном и назвав его Wrangler YJ. Далее модель развивалась уже под именем Wrangler, и следующим, формально третьим по счету, поколением, если считать с Willys, стал как раз герой этой истории Wrangler TJ, выпускавшийся с 1997 по 2006 годы.

Главной особенностью третьего поколения следует считать переход на шасси с пружинной подвеской, сменившей продольные рессоры и во многом схожей с подвеской Grand Cherokee. Линейка моторов и трансмиссия принципиально не изменились. Также немаловажно, что именно в поколении TJ в 2003 году появилась знаменитая бескомпромиссная модификация Wrangler Rubicon с блокировками дифференциалов, тяговыми редукторами мостов, серьезно усиленной подвеской и 31-дюймовыми шинами. Выпускался автомобиль на заводе Toledo South Assembly Plant в Толедо штате Огайо.

Сегодня TJ, как и два предшествующих и отчасти одно последующее поколения, относятся к категории культовых классических внедорожников, объединяющих фанатов по всему миру.