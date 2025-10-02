Паника или реальная проблема? Разъяснения эксперта по топливному кризису

По словам экономиста, всему виной сразу несколько причин. Во‑первых, в период ремонтов закрывались разные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), и сейчас они только начинают открываться.

Во‑вторых, иногда на НПЗ случаются всякие непредвиденные повреждения, например, из‑за падающих обломков — и это мешает нормальной работе.

В-третьих, правительство недавно решило вообще запретить экспорт нефтепродуктов (бензина, дизеля) за границу, чтобы сохранять топливо для внутреннего рынка. Этот процесс занимает время и не решает проблему мгновенно.

В эфире Радио «КП» Бобровский отметил, что из-за всего этого на рынке наблюдается падение объемов топлива примерно на 20%. Причем точные цифры сложно назвать, особенно в условиях военного времени — данные могут отличаться на 50–100 километров в поставках (имеется в виду объем топлива или сеть поставок). В зависимости от повреждений НПЗ восстановление может занять от одного до двух месяцев, поэтому проблемы с топливом сохраняются.

В некоторых регионах топливо действительно плохо найти, особенно там, где работают небольшие частные НПЗ. Они чаще ориентируются на свои собственные сети заправок, а потому в магазинах и на заправках бензина и дизеля может не хватать. Например, в Крыму сейчас именно такая ситуация — там ввели ограничение на продажу топлива: не больше 30 литров на один автомобиль за раз.

В Москве и других крупных городах, по словам эксперта, с очередями и дефицитом дела обстоят лучше — паника там не оправдана.

Что можно сделать? Бобровский предлагает усилить охрану и защиту тех заводов, которые работают нормально, чтобы избежать новых повреждений. Также большую нагрузку повесить на заводы, которые находятся в безопасности от таких непредвиденных инцидентов. В крайнем случае, есть возможность импортировать сырье из соседних стран, например, из Белоруссии, Казахстана или Китая, и там уже покупать готовое топливо.

Эксперт делает вывод: полностью остаться без бензина в России невозможно, но цена на него может вырасти, если не регулировать экспорт и не контролировать ситуацию на бирже.