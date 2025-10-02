Через сколько лет начинают ржаветь китайские машины

Если раньше проблемы с коррозией ассоциировались в основном с отечественным автопромом, то теперь в центре внимания оказались "китайцы". С каждым месяцем машин из Поднебесной на дорогах России становится все больше, и вместе с тем растет вопрос об их реальной долговечности. О том, через какое время на китайских автомобилях появляется ржавчина, "Российской газете" рассказал руководитель двух станций кузовного ремонта в сети автосервисов Fit Service Ярослав Кукарин.

К сожалению, проблема коррозии у китайских машин, действительно, существует. Первые партии, которые ввозили в Россию около 15-20 лет назад, ржавели "буквально на глазах". Уже через 5-7 лет эксплуатации на дверях, арках и порогах появлялись дыры. Но с тех пор производители из Китая сделали большой шаг вперед. Сегодня авто из Поднебесной живут дольше, хотя по-прежнему не дотягивают до уровня многих японских или немецких брендов.

Во-первых, проблема в стремлении производителей экономить на антикоррозийной обработке. На заводах кузов обрабатывают точечно: стыки металла, места крепления подрамника и сварные соединения. Все остальное - сам "скелет" авто - остается без должной защиты. Лонжероны, стойки, пороги и двери часто выходят с завода без внутренней обработки и именно там возникают первые очаги коррозии.

Во-вторых, российский климат - еще одна веская причина появления ржавчины. Автомобиль, который отлично служит в теплых странах, в условиях сибирской зимы и питерской слякоти требует совсем другой подготовки металла. Реагенты, соль, перепады температур, влага и сырость - и вот уже через 3-4 года на днище или дверях появляются первые рыжие пятна.

Важно отметить, что сегодня китайские авто заметно лучше защищены, чем те, что продавались 10-15 лет назад. Но иллюзий питать не стоит. Массовые производители не обрабатывают кузов "по полной программе". Качественная полная антикоррозийная обработка встречается только у премиальных брендов, например, Bentley или Rolls-Royce.

Очень правильно и полезно сразу после покупки нового авто сделать полную антикоррозийную обработку, включая скрытые полости. Это поможет сохранить кузов автомобиля в отличном состоянии.

Если машина эксплуатируется в сухом и жарком климате, и ездит по чистым дорогам, то первые "рыжики" могут пойти только через 7-8 лет. В условиях суровой российской зимы столкнуться с проблемами можно уже через 3-4 года эксплуатация. А без специально защиты внутри дверей и порогов процесс обычно ускоряется, - отметил специалист.

