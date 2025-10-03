Насколько реально ограничение праворульных авто в России

Глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов выступил с инициативой разработать на уровне правительства РФ набор мер для отказа от праворульных автомобилей. Сегодня в России их насчитывается более 3,5 миллиона, большинство зарегистрированы в регионах Дальнего Востока.

Доказать аварийность

По словам сенатора, регуляторные меры должны носить поэтапный характер и сочетаться со стимулирующими инструментами. Это могут быть, например, госпрограммы субсидирования для людей, решивших купить новый автомобиль.

В своем предложении Андрей Кутепов ссылается на данные о росте числа аварий с участием праворульных авто. Между тем объективных данных, подтверждающих, что автомобили с правым рулем более опасны, нет. Так, по данным МВД России, в 2024 году удельный вес числа погибших в авариях с праворульными авто составил около 12 процентов от общего числа погибших в ДТП.

Пока достойной альтернативы японским машинам по качеству для массового потребителя практически нет. И с этим придется считаться

Тот, кто предлагает ограничения, должен четко показать, сколько аварий происходит с участием праворульных машин в сравнении с леворульными, - поделился мнением депутат Сахалинской областной Думы Александр Болотников. - Пока такой статистики я не видел. Да, у нас в России правостороннее движение, соответственно, правый руль объективно сужает обзор для водителя, допустим, при обгоне впереди идущей машины. Но люди, особенно на Дальнем Востоке, ездят на праворульных машинах не потому, что они этого хотят. Просто качество японского автопрома зарекомендовало себя, такие автомобили служат владельцу многие годы. Поэтому вводить ограничения "с кондачка" нельзя. Александр Болотников также добавил, что с введением запретов может возобновиться практика кустарного переноса руля на левую сторону.

Это достаточно дорогая услуга, которая к тому же негативно скажется на безопасности, - подчеркнул он.

Опасный маневр

Учитывать интересы граждан тех регионов, где в большинстве своем используется праворульный транспорт, призвал президент Ассоциации "Бизнес Клуб "Авангард" Валерий Калюжный.

К слову, если рассмотреть сегмент автомобилей проходных годов (возрастом от трех до пяти лет, что позволяет ввезти такой транспорт в с минимальными таможенными платежами) в ценовой категории до двух миллионов рублей, то популярными вариантами японского производства окажутся такие модели, как Toyota Tank, Toyota Yaris, Honda Fit - цены во Владивостоке начинаются от одного миллиона рублей, Toyota Corolla Fielder и Toyota Raize - от 1,4 миллиона, Honda Freed, Honda Vezel и Toyota Corolla Cross - от 1,6-1,8 миллиона. Для сравнения: в перечне относительно доступных леворульных авто представлены Geely Coolray, Changan UNI-T, Hyundai Elantra - от 1,7 миллиона, Haval F7x и Haval H6, Exeed TXL - от 1,9 миллиона. То есть цена на праворульные машины остается как минимум на 200-300 тысяч дешевле.

- Что касается вопроса безопасности, - отметил Валерий Калюжный, - я сам долго владел праворульными машинами и понимаю, что совершать маневры на таком транспорте неудобно и зачастую опасно. Сейчас езжу на леворульном автомобиле. И все же я убежден, что резкий запрет ни к чему хорошему не приведет, это тупиковый путь.

В качестве действенной меры Калюжный предложил сделать упор на развитие российского автопрома.

Здесь у нас, на мой взгляд, пока большие пробелы, - продолжил он. - Сейчас важно предпринять все усилия, выделить отдельное направление госполитики по разработке широкой линейки отечественного автопрома. То есть нужны не запретительные меры, а создание конкурентоспособной продукции. Я уверен, что возможности - технические, креативные - для этого есть.

Схожей точки зрения придерживается депутат Государственной Думы от Хабаровского края Павел Симигин.

У нас уже была попытка резкого отказа от праворульных машин, что привело к недовольству в обществе. Я считаю, что прежде всего нужно создать альтернативу и действовать поэтапно. Главное, чтобы наши граждане не потеряли ни в качестве, ни в доступности при покупке леворульных автомобилей. И тогда постепенно люди сами пересядут за левый руль, ведь это действительно удобнее в наших реалиях, - констатировал Павел Симигин.

Механизмы адаптации

Сами водители по поводу возможных ограничений настроены достаточно скептически.

Эта тема крайне чувствительна для регионов Дальнего Востока и Сибири, где подавляющее число автомобилей - праворульные. На западе страны ситуация несколько иная, - поделился житель Хабаровска Виктор Дьяченко с более чем 20-летним водительским стажем. - Но правда в том, что человек, который имеет опыт общения с японским автопромом, вряд ли захочет пересаживаться на что-то другое. И дело прежде всего в качестве, технических характеристиках, стоимости обслуживания таких машин. Да, в последние годы рынок стал насыщаться автомобилями из КНР, но их надежность вызывает вопросы. Да и с запчастями серьезные проблемы.

Тем временем в МВД уже заявили, что сегодня речи о введении каких-либо ограничений в отношении праворульных автомобилей не идет. Более того, официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что МВД выступает против таких инициатив.

Изучение возможностей обеспечения безопасности при эксплуатации праворульных автомобилей предусмотрено в проекте новой Стратегии повышения безопасности дорожного движения, - заявила Ирина Волк. - При этом планируется оценить риски, обусловленные, например, особенностями расположения механизмов управления и настройками внешних световых приборов в таких автомобилях. Эти меры направлены на повышение безопасности при управлении праворульным транспортом, а также выработку механизмов взаимной адаптации таких автомобилей и дорожной инфраструктуры. Ни о каких запретах в этой сфере в проекте стратегии речи не идет.

И все же, несмотря на успокаивающие заявления, водители опасаются, что в перспективе ограничения правого руля могут быть введены.

Тема поднимается не впервые, а значит, существует вероятность, что это будет сделано, - поделился мнением Виктор Дьяченко. - Пусть даже постепенно. Но запрет однозначно негативно скажется на автолюбителях, рынке в целом. Пока достойной альтернативы японским машинам по качеству для массового потребителя практически нет. И с этим придется считаться.