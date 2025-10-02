Автоэксперт назвал причины ускоренного износа тормозной системы машины

Агрессивное вождение, частые интенсивные торможения и перегруз автомобиля являются основными причинами, которые приводят к ускоренному износу тормозной системы. Об этом Pravda.Ru рассказал независимый автоэксперт Сергей Петров.

© Газета.Ru

По его словам, негативно на тормоза может повлиять использование некачественных запчастей, например колодок или дисков. Чтобы не допустить этого, эксперт посоветовал снизить нагрузку на тормозную систему, начинать движение и замедляться постепенно, особенно если автомобиль сильно нагружен. Кроме того, важно своевременно проходить техническое обслуживание и следить за состоянием тормозов.

«Тормозная система требует регулярного осмотра. При наличии датчиков износа автомобиль сам сигнализирует о проблеме. Если их нет, следует обращать внимание на посторонние шумы и скрипы, а также периодически измерять остаточную толщину фрикционных накладок и дисков. Это позволит избежать преждевременного выхода деталей из строя», — заключил Петров.

Эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин до этого рассказал «Газете.Ru», что моторное масло быстро теряет свои свойства, когда автомобиль работает с высокой нагрузкой, подолгу простаивает в городских пробках или длительно не эксплуатируется.

