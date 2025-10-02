Эксперт назвал различия между кросс-универсалами Lada Iskra и Vesta

Эксперт "За рулем" Кирилл Милешкин отметил, что формат приподнятых универсалов оказался востребован среди российских покупателей, поэтому в линейке Lada такие версии представлены для каждой легковой модели. И теперь популярной модели Vesta SW Cross предстоит конкурировать с новой Iskra SW Cross за внимание покупателей.

Официально продажи семейства Iskra начались 20 июля 2025 года.

Самая практичная из них, по мнению специалиста, - универсал с увеличенным клиренсом, который также доступен для флагманской Vesta.

Iskra SW Cross не комплектуется базовым 90-сильным двигателем с 5-ступенчатой механической коробкой передач, как седан. Вместо этого доступен мотор мощностью 106 лошадиных сил, который можно выбрать с 6-ступенчатой механической коробкой или вариатором от J.L.W. Клиренс автомобиля составляет 200 миллиметров, масса варьируется от 1285 до 1336 килограммов, а объем багажника - 480 литров. Разгон до 100 километров в час с механической коробкой занимает 13 секунд, а с вариатором - 14 секунд.

Лада Веста SW Кросс может быть оснащена 106-сильным двигателем с 5-ступенчатой механической коробкой передач или 122-сильным двигателем объемом 1.8 литра с 6-ступенчатой механической коробкой передач либо вариатором. Клиренс автомобиля составляет 209 миллиметров для версии с двигателем 1.6 и 194 миллиметра для версии с двигателем 1.8 (с возможностью установки металлической защиты). Длина автомобиля составляет 4445 миллиметров, колесная база - 2635 миллиметров, а масса варьируется от 1275 до 1395 килограммов. Разгон до 100 километров в час занимает от 10,8 до 13 секунд, а максимальная скорость составляет от 173 до 185 километров в час.

Милешкин подметил, что в палитре цветов Vesta представлено всего шесть оттенков, в то время как у Iskra широкий выбор: для нее доступно восемь вариантов окраски кузова.

Iskra SW Cross выпускается в двух топовых комплектациях Enjoy и Techno, тогда как у седана есть варианты попроще под названиями Comfort и Life.

У Лады Весты SW Кросс комплектаций три: Life, Enjoy и Techno.

Резюмируя, специалист отметил, что оснащение обеих машин примерно одинаковое. Старшая модель подкупает наличием боковых подушек безопасности, современных, более эффективных LED-фар и богатой медиасистемой.

В свою очередь, Iskra привлекает внимание своей новизной и стильным дизайном. Эксперт уверен, что конкуренция между этими моделями будет острой.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что первые поставки автомобилей Lada Iskra в Белоруссию начнутся в ноябре текущего года.