Как отбуксировать машину на автомате и не убить коробку

Эксперты разъяснили нюансы буксировки автомобилей с автоматом

© За рулем

Автоматические коробки передач уже не являются редкостью на дорогах. Производители все чаще выбирают их из-за удобства, в то время как механические коробки постепенно утрачивают свою популярность.

В условиях городского движения преимущества автоматов очевидны: плавный ход, меньше утомляемости в пробках и комфорт для новичков. Тем не менее, АКП имеет и свои недостатки. Один из самых обсуждаемых вопросов – возможность буксировки такого автомобиля без риска для трансмиссии. Эксперты издания Pravda.Ru разобрались в нюансах этого действия.

Буксировка на автомате может быть опасна, так как это сложный механизм с множеством компонентов, работающих в движении. Они требуют смазки и охлаждения, за что отвечает трансмиссионная жидкость ATF, которая циркулирует благодаря насосам, работающим только при запущенном двигателе. Если двигатель заглохнет, циркуляция останавливается, что приводит к перегреву деталей и увеличению риска поломки. Даже при работе на холостых оборотах давление масла минимальное, и полноценное охлаждение не происходит.

Поэтому буксировка машины с АКП в большинстве случаев крайне нежелательна. Если автомобиль не заводится, лучше всего воспользоваться эвакуатором. Короткий перегон на малой скорости и не более чем километр может стать единственным исключением. Но превышение этой дистанции несет в себе аккумуляцию рисков, поскольку трансмиссия остается без смазки и защиты.

Более безопасным вариантом является поднятие одной из осей автомобиля. Для переднеприводных машин поднимают передние колеса, а для заднеприводных – задние, что позволяет избежать нагрузки на коробку.

Если двигатель запущен, то теоретически буксировка возможна, но с серьезными ограничениями: скорость не должна превышать 40 км/ч, а дистанция – 20 км. Даже в этом случае масла может быть недостаточно для полноценной защиты деталей, которые будут частично уязвимы.

Перед буксировкой всегда стоит обратить внимание на руководство по эксплуатации вашей модели, так как одни производители позволяют буксировку в ограниченных условиях, а другие строго запрещают.

Что касается буксировки прицепа на автомобиле с автоматической коробкой, то в большинстве случаев это допустимо при соблюдении некоторых рекомендаций. Важно включать ручной режим на подъемах, избегать резких стартов и внимательно следить за нагрузкой прицепа. Особенно стоит думать о вариаторах, которые менее устойчивы к перегреву.

Существуют также разработки, которые могут изменить правила буксировки: внедрение электрического насоса для обеспечения циркуляции масла даже при выключенном двигателе. Хотя такие технологии тестируются, на данный момент большинство автомобилей не имеют подобных функций.