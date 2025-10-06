Дизельный пикап JAC T9 прошел испытания «ЗР»: названы плюсы и минусы авто

Продажи пикапов в 2024 году достигли рекордного уровня: по стране было продано почти 30 тысяч новых автомобилей. По итогам первого полугодия 2025‑го лидером сегмента стал JAC T9.

© Южный автомобиль

С появлением дизельного двигателя в качестве альтернативы мощному бензиновому турбомотору T9 рассчитывает привлечь новых покупателей. Оба двигателя – двухлитровые «четверки». Бензиновый развивает 224 л. с. и 390 Н·м, дизельный – 163 л. с. и 410 Н·м. На первый взгляд потеря мощности может насторожить, но на практике разница в динамике несущественная: дизель достигает пиковых значений крутящего момента и мощности при меньших оборотах.

Оба мотора работают в паре с неторопливым автоматом ZF. Спортивный режим делает коробку немного живее, но кардинально ситуацию не меняет. Бензиновая версия быстрее разгоняется после 120 км/ч, однако большинство владельцев пикапов редко ездят так быстро.

Ходовые качества автомобиля остались на высоком уровне. T9 уверенно ведет себя даже без груза, позволяя забыть о том, что сзади у него не мост на рессорах, и стабилен в поворотах, не требуя сильного снижения скорости. Подвеска легко справляется с любыми дорогами. Внедорожные возможности стандартны для класса: part-time привод, понижающая передача, прочная защита днища с клиренсом более 220 мм, а также самоблокирующийся задний дифференциал.

Ключевые компоненты поставлены известными брендами: раздаточная коробка BorgWarner, блокировка Eaton, турбина Garrett и топливная аппаратура Bosch. Выбор дизеля позволяет сэкономить на топливе и транспортном налоге. Для наглядности тест показал, что бензиновая версия расходует около 13,5 л/100 км, тогда как дизель – 10–10,5 л/100 км.

Частота обслуживания одинакова для обоих двигателей – каждые 10 тысяч км. В дизельной версии предусмотрен предпусковой подогреватель Webasto, который в стандартной комплектации активируется из салона, но при желании его можно подключить к смартфону.

С сиденьями всё проще: обогрев имеют только передние. С выходом новой версии изменили и паспортные данные: грузоподъемность T9 снижена до 980 кг, что снимает ограничения на въезд в центр Москвы. В комплекте предусмотрена возможность установки лебедки и фаркопа. Последний пригодится даже тем, кто не использует прицеп, так как сзади T9 нет штатных буксировочных проушин.

Дизельный JAC T9 оценивается в 3,76 млн рублей, бензиновый – на 110 тысяч дешевле. Доплата за дизель объясняется не только мотором: в стоимость включены подогреватель и внедорожные шины АТ.

Интересно, что JAC планирует запуск собственного производства в России. Пока компания не раскрывает ни место сборки, ни линейку выпускаемых моделей.