Оксюморон в оформлении: тест-драйв обновленного Evolute i-Space

Не успел Evolute выпустить свой первый официальный гибрид i-Space, как фактически буквально через год вывел на рынок рестайлинговую модель кроссовера. Зачем это было сделано? Что изменилось в автомобиле? Где его место на рынке? Отвечаем на все эти и некоторые другие вопросы по итогам первого теста новинки.

© Колеса.ру

Раскрываем интригу

За мою более чем 20-летнюю работу в автомобильной отрасли с таким стремительным обновлением я встречаюсь впервые. Будто пирожки в печке подгорели, и надо срочно что-то с ними сделать. Но у этой спешки есть действительно объективные и не волюнтаристские причины. Что называется, звезды так сошлись. С одной стороны, на инженерной родине Evolute i-Space в Китае донорская модель Dongfeng Landian E5, представляющая собой гибридную версию второго поколения DFSK Fengon 580, появившегося в 2021 году, пережила рестайлинг ближе к концу 2024 года. Она стала называться, как у китайцев принято, Dongfeng Landian E5 Plus, и ее техническая начинка вместе с дизайном претерпели определенные изменения.

С другой стороны, на заводе Evolute в Липецкой области летом 2025 года состоялся запуск сварочной линии Evolute i-Space. А до конца года планируется ввести в строй еще и окрасочную линию. При этом порядка 1300 машинокомплектов кроссовера предыдущей генерации, которые от щедрот душевных отсыпал российскому партнеру китайский производитель, за истекший год благополучно разошлись по счастливым российским автомобилистам. Так что смысла на этом новейшем сварочно-окрасочном богатстве запускать устаревшую модификацию модели нет абсолютно никакого. Сюда лучше пристроить Dongfeng Landian E5 Plus, или, говоря по-русски, рестайлинговый Evolute i-Space.

Вот, собственно и вся причина такого стремительного обновления. Понимая, что к чему, несложно представить, что мы в итоге получим в дилерских центрах.

Экстерьер, неподвластный времени

Если взглянуть издалека, внешне обновленный Evolute i-Space выглядит как-то иначе, но если присмотреться вблизи, становится ясно, что на самом деле в экстерьере изменений совсем немного. Более того – их практически нет. За исключением замены привычной ячеистой радиаторной решетки на сплошной монолитный обтекатель (хватит ли воздушного потока, проходящего через нижние жабры для охлаждения пусть и не приводного, но все равно ДВС – вопрос открытый) и использования нового штатного литья прежнего размера в 19 дюймов, но с улучшенными, по утверждению производителя, аэродинамическими характеристиками.

Если встать совсем уж рядом, то можно заметить, что у рестайлингового кроссовера изменили форму рейлингов. При этом в палитру добавилось два цвета: «Галактический зеленый» и «Астероидный графит». Естественно, буква «а» в народной молве довольно быстро отвалится, и графит станет не иначе как «стероидным», а зеленую галактику представить можно только в бреду. Тем не менее тема космоса, то есть «спейса», продолжает успешно развиваться, что в ситуации, когда все кузовные детали кроссовера остались прежними, для маркетинга можно считать очень удачным решением.

Новый салон

В интерьере как раз наоборот – изменений довольно много. Он преобразился полностью. У его концепции даже название появилось: «премиальный минимализм». Вообще-то, на слух не очень – какой-то оксюморон получается. Но в «Эволюте», видимо, считают иначе, поэтому придираться к словам не будем, тем более что изменений действительно много. Правда, не все из них, на мой взгляд, в лучшую сторону.

Например, полный отказ от физических клавиш в угоду мимолетной моде – штука, конечно, прогрессивная, но не сильно удобная. Парящая консоль коллеге по тесту натерла мозоль на правой коленке, а мне ничего – нормально. Хотя ростом я совсем не мал и коленкой об нее терся с особым усердием. Большой горизонтально ориентированный 15,6-дюймовый Full HD экран мультимедийной системы и более информативная электронная приборная панель тоже хороши. Если б этот ярко светящийся в ночи прямоугольник мультимедийки не украл у меня все физические клавиши, я проголосовал бы за него не только обеими руками, но еще и ногами.

Переезд селектора трансмиссии (точнее, редуктора, который отвечает тут, в общем-то, только за выбор направления движения) на рулевую колонку выглядит немного сомнительно. Многим к нему придется долго привыкать, а запрыгивая в каршеринговый i-Space, не все смогут сразу тронуться с места.

Тратить время на описание новой беспроводной зарядки и некоторые корректировки в оформлении салона не хочется: чего-то революционного они не принесли. Пластик и кожзам по-прежнему остаются пластиком и кожзамом вполне приличного качества, а вот обновленный профиль сидений с более длинной подушкой, на мой взгляд, сделал их удобнее.

Богаче, больше, красивее

Из обновления оснащения первое, что бросается в глаза, это атмосферная контурная подсветка с 256 вариациями цветов и аудиосистема, у которой теперь 13 динамиков. Рулевое колесо обогревается теперь полностью, а не на отдельных сегментах, добавился обогрев сидений второго ряда и форсунок стеклоомывателя. Кроме того, на втором ряду теперь есть и вентиляция, и в любое время года там должно быть комфортно. Правда, управления вентиляцией и подогревом у пассажиров галерки нет – ими заведует только водитель.

После рестайлинга появилась пятиместная версия кроссовера. С колесной базой 2785 мм Evolute i-Space, по мнению производителя, должен быть комфортен для пассажиров на всех рядах, но лично я предпочту остаться на втором и на третий по собственной воле не полезу.

В плане оснащения электронным помощниками автомобиль по-прежнему далеко не бедный, и поскольку чего-то нового за последние несколько лет не появилось, набор ассистентов стандартен. Перечислять их особого смысла нет.

А вот в мультимедиа появилось голосовое управление. По замыслу конструкторов, оно дает возможность выполнять с помощью голосовых команд простейшие действия: открывать и закрывать окна, настраивать климат и так далее. Причем вызывать электронный дух автомобиля надо возгласом «Хэй, Сэра». К цыганке из уже подзабытой песни новый гибрид не имеет никакого отношения, а вот с компанией с созвучным названием Seres определенное родство он имеет.

Взаимодействие Dongfeng и Seres настолько запутанное, что описывать его не хочется. Главное – «наши победили», и в России теперь есть Evolute i-Space, у которого на декоративном кожухе в моторном отсеке гордо высечено «Seres Power». А все потому, что Evolute i-Space, то есть Dongfeng Landian E5 Plus, построен на интеллектуальной «суперэлектрической» (это цитата) платформе DE-i от Seres. Но еще более интересно, что к созданию силовой установки для нее приложила руку другая не менее известная в мире электромобилей компания – BYD. В общем, какие-то балканские страсти.

«Цыганка Сэра» самоотверженно старалась работать, но, вероятно, из-за еще недостаточного постижения великого и могучего понимала только очень отчетливо и громко произнесенные практически в полной тишине команды. При этом никакая отсебятина и импровизации не принимались – команды должны были быть произнесены точно в таких формулировках, как указано в руководстве пользователя.

Тока немного

Вот так неспеша в цыганском танце мы подошли к самому интересному – силовой установке Evolute i-Space. Это по-прежнему последовательный гибрид, у которого ДВС объемом 1,5 л и мощностью 90 л. с. непосредственной связи с колесами не имеет. Он выступает в качестве генератора, подзаряжающего аккумулятор. А в движение автомобиль приводит электромотор, выдающий на пике 218 л.с. и 330 Нм крутящего момента. Но не пугайтесь: эти «лошадки» налоговую не заинтересуют. По утверждению производителя, отдавать долги государству надо будет по бензиновым мощам, коих, как уже было отмечено, меньше ста.

Поскольку у кроссовера есть батарея LFP емкостью 25,1 кВт*ч, у него есть и запас хода на электротяге. Evolute говорит о 165 км по циклу WLTC, однако все мы понимаем, что этот показатель справедлив только для неких идеальных условий и в реальной жизни он заметно ниже.

По результатам нашего теста, который проходил и по городу, и по трассе без особых изменений стиля вождения в угоду экономичности, тока нам хватало километров на 100-110. После чего автомобиль уходит в режим тотальной экономии и в соответствии со своими алгоритмами не позволяет никаких вольностей в виде резких ускорений и движения на высокой скорости. Чтобы этих ограничений избежать, нужно вовремя перейти в режим приоритетного потребления бензина. Двигатель в нем начинает молотить довольно шумно, но динамические и тяговые возможности сохраняются в полном объеме.

Гибрид с характером электрички

Динамические возможности у Evolute i-Space весьма добротные и напоминают таковые у электромобиля: кроссовер способен резко срываться с места и очень быстро набирать скорость. Это, собственно, то единственное, за что электротранспорт и любят обычные люди. Гнать на i-Space можно резво, да еще и почти с полным отсутствием звукового сопровождения двигателя (если, конечно, выставить приоритет EV). Производитель указывает ускорение до 100 км/ч в 7,8 с, и, вероятно, это так. Но мне показалось, что машина гораздо шустрее.

Хотя я прекрасно понимаю: в плане ощущений за рулем на обычной загородной трассе разницы между восемью секундами и, скажем, шестью особо никакой нет. Ты просто срываешься с места и шпаришь. Гораздо важнее, как отзывается автомобиль на потребность вовремя ускориться или затормозить, а с этим дела у Evolute обстоят уже не так феерично. К дозированию усилия на педаль акселератора надо привыкать, под нее надо подстроиться, иначе резких внезапных бросков вперед или неадекватных замедлений не избежать.

Нюансы массы

Развесовка гибрида имеет свои особенности, и о них нужно помнить. Впереди располагаются два тяжёлых двигателя, электрический и бензиновый, по низу – батарейный модуль и 60-литровый топливный бак. При этом автомобиль переднеприводный. То есть, в каких-то моментах он гораздо устойчивее обычного автомобиля, а в каких-то – наоборот. Но в любом случае центр тяжести у него гораздо ниже, чем у классической машины, поэтому приклеиться к дуге на асфальте он позволяет неплохо. Но тут важно не переоценить возможности переднего привода и тех самых масс, расположенных внизу: чуть что не так, улетишь за поворот одним махом. На скользкой или мокрой поверхности это можно сделать легко: чуть острее угол, немного больше скорость – и приехали. Скорее всего, курсы вождения подобных гибридов – не пустая забава. Жаль, что их нет.

Наш тест проходил в очень дождливый день, так что испытать прелести удержания в полосе и борьбы с аквапланированием удалось в полном объеме. Подозреваю, что малознакомые европейской науке китайские шины, в которые были обуты автомобили, оказались не такими уж плохими, но и машине надо отдать должное – она держалась за асфальт, покрытый водными потоками, очень упрямо.

Естественно, при должном усердии и сноровке сбить ее с толку можно было бы, но такая задача перед нами не стояла. Наоборот, хотелось побыстрее добраться до чего-то сухого и теплого, поэтому педалька отжималась до упора. Сначала с опаской: унесёт или не унесёт? Но i-Space шел ровно, достойно сопротивлялся сильным боковым порывам ветра и только брякал всем телом на неразличимых в воде кочках или ямках.

Что и говорить: над подвесочкой можно было бы поработать чуть тщательнее. Она то ли слишком мягкая для такой машины, то ли неудачно настроенная. Китайский оригинал имеет ходовую с регулируемой жесткостью, но российскому Эволюту сохранили возможность выбора настройки рулевого управления (комфортный и спортивный), а подвеску этой роскоши лишили. Зря, товарищи. Она получилась какой-то расхлябанной, и энергичные движения ей противопоказаны: импульс уже давно кончился, а машина продолжает трепыхаться. Поэтому на дугу на большой скорости надо заходить чрезвычайно аккуратно.

Сколько стоит, где живет

Сегодня в сегменте среднеразмерных кроссоверов соревнование за кошельки покупателей идет особенно ожесточенно. Evolute i-Space предлагает довольно комфортную цену в диапазоне 2,49-2,59 миллиона рублей с учетом господдержки, составляющей 35% от стоимости гибрида, но не более 925 тысяч рублей. С такой стоимостью с учетом максимальной скидки из прямых конкурентов с семиместным салоном можно считать только Xcite X-Cross 8 и отчасти – Soueast S07. Однако ни первый, ни второй автомобили не гибридные. Если сравнивать именно гибриды, причем в сходных комплектациях и без учета всех скидок, то у Evolute i-Space появляется бесспорное преимущество: стоимость самых близких по духу Chery Tiggo 7 PHEV и 8 PHEV стартует от отметки 3,3 и 3,7 миллиона рублей соответственно.

Если границы расширить до пятиместный модификаций, то картина немного меняется. Появляются модели с более выгодным ценовым позиционированием. Например, SWM G05 Pro, Haval M6 или Changan UNI-S. Но они заметно проигрывают по оснащению, поэтому прямыми конкурентами i-Space их назвать сложно.