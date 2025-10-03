Названы самые надежные дизельные автомобили в России

Автомобили с дизельными двигателями в целом демонстрируют высокую надежность. Общий процент обращений в сервисные центры в связи с неисправностями для данных машин составляет 16%. Об этом "Российской газете" рассказала директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова.

