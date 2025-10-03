Названы самые надежные дизельные автомобили в России
Автомобили с дизельными двигателями в целом демонстрируют высокую надежность. Общий процент обращений в сервисные центры в связи с неисправностями для данных машин составляет 16%. Об этом "Российской газете" рассказала директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова.
"Абсолютным лидером по надежности стала модель Genesis GV70, владельцы которой обращались за сервисным обслуживанием лишь в 2% случаев. На второй позиции с результатом в 3% оказался минивэн Hyundai Staria. Третье место в рейтинге занимает другой представитель корейского бренда - Genesis GV80, также имеющий 3% обращений, но уступивший вторую строчку из-за большего количества проверенных автомобилей этой модели в выборке. На четвертом месте находится Audi Q8 с показателем 4%. Замыкает пятерку лидеров полноразмерный кроссовер BMW X7, на который пришлось 5% сервисных обращений. Также высокую надежность показали такие модели, как BMW X2, Toyota Fortuner и Hyundai Palisade, каждая с процентом обращений около 6%. Среди автомобилей с дизельным мотором, владельцы которых чаще всего обращались в сервис, антилидером стал Dodge Journey со 100% обращений, однако следует учитывать, что объем выборки по данной модели был существенно меньше. Чуть лучше ситуация сложилась с Toyota Corolla, доля обращений для которой достигла 88%. Представленные данные были получены в результате оценки каждого автомобиля по более чем 100 идентичным критериям, что обеспечивает объективность выводов независимо от цены или технических характеристик машины", - отметила специалист.