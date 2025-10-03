Как построить самый дорогой Buick Grand National в мире

Что получится, если взять самый крутой Buick 1980-х и вложить в него годы навязчиво-тщательной работы? Знакомьтесь, самый дорогой Buick Grand National в мире.

© Carakoom

Не из-за хрома, редкости или сохранённой оригинальности. А потому что эту машину буквально собрали заново, превратив в шедевр дизайна и инженерии.

Этот Grand National 1987 года — не просто «выживший» экземпляр, а полностью вручную построенный проект, недавно удостоенный звания Street Machine of the Year 2025 по версии Goodguys.

Разработанный Джейсоном Рашфортом и воплощённый мастерской Dutchboys Hotrods при участии десятка топовых ателье, он меняет само представление о том, чем может быть Buick. Каждая поверхность, каждый шов, каждый стежок интерьера доведены до уровня искусства.

Под фирменным чёрным обликом скрывается нечто куда более опасное, чем когда-либо задумывали в Buick. Заводской 3,8-литровый турбо-V6 заменён на Mast Motorsports LS7 — 7,0-литровый V8 с двумя турбинами Nelson Racing.

Мощность оценивается в 1400–1500 л.с., которые через усиленный 4-ступенчатый автомат 4L80E передаются на задний мост GearFX 9".

Для охлаждения применена сложная система воздуховодов, подающая потоки к масляным радиаторам, коробке и гидроусилителю руля через разделённые фары.

Шасси столь же серьёзное: подвеска Detroit Speed спереди и сзади смонтирована на кастомной раме. За торможение отвечают 6-поршневые суппорты Baer Extreme+ с 356-мм дисками, а амортизаторы JRI оснащены системой подъёма передней оси.

Даже колёса — индивидуальный проект Рашфорта, выточенные Greening Auto специально для этой машины.

Салон преобразило ателье Avant Garde Design, превратив его в нечто крутое с современными материалами, но без утраты мрачного характера Grand National.

Когда кузов был доведён до идеала, его окутали защитной плёнкой Legend Prime PPF, поверх которой нанесли керамическое покрытие Modesta BC-X. Каждый элемент обтягивался вручную: растягивался, прогревался, подрезался до невидимости.

Даже самые сложные рёбра и стыки закрыли с фанатичной точностью. В итоге Grand National выглядит так, будто отлит из жидкого чёрного металла, но теперь защищён от сколов, царапин и выгорания.

Что делает его «самым дорогим Grand National в мире» — это не только список компонентов, хотя он сам по себе впечатляет. Это сочетание ювелирного качества постройки и маниакальной проработки каждой детали.

Когда к проекту подключается дюжина лучших мастерских отрасли, когда вкладываются годы работы и даже защитная плёнка становится сакральным доспехом — результат выходит за пределы привычных шкал ценности.