Автоэксперт назвал преимущество раннего выезда на работу

При раннем выезде на работу можно сэкономить время и бензин, рассказал News.ru автоэксперт Дмитрий Гайдукевич.

© m24.ru

По его словам, если по утрам не стоять в заторах, можно за неделю высвободить 50 минут без учета выходных, а за год – 42 часа. Также выход из дома на 10–15 минут раньше означает не только то, что человек придет первым в офис, но и значительную экономию бензина, сказал эксперт.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что аварийность на дорогах увеличивается из-за долгого привыкания российских водителей к новым дорожным знакам. Он обратил внимание, что в стране раз в три года вводят новые правила, и все запутались.

В то же время в ПДД не хватает дополнительных знаков для участков с круговым движением, подчеркнул он.