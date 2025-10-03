Эксперт напомнил, что двигатели современных машин не требуют прогрева

Системы впрыска моторов современных машин не нуждаются в прогреве. Об этом напомнил автомобильный эксперт Петр Баканов.

По его словам, водителям стоит только подождать 20–30 секунд, пока масло из картера дойдет до точек в двигателе.

— Прогревать машину 15 минут не надо. Одна–две минуты — и поехали. И с мотором ничего не случится, и топливо сэкономите, — сказал Баканов в беседе с News.ru.

Стоимость подготовки автомобиля к зиме в 2025 году существенно выросла по сравнению с прошлым годом. На это обратил внимание экономист Петр Щербаченко.

Эксперты рекомендуют пока воздержаться от смены летней резины на зимнюю, уточнив оптимальные сроки начала переходного периода. В частности, ведущий метеоролог агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что ранняя замена в ближайшие дни не имеет смысла.

С 1 марта 2026 года российских водителей смогут лишать водительских удостоверений. Теперь врачи будут самостоятельно сообщать данные о заболеваниях пациентов в базу ГИБДД, после чего удостоверение будет аннулировано автоматически, без участия суда. Адвокат и вице-президент движения автомобилистов России Леонид Ольшанский выразил сомнения относительно целесообразности этой меры.