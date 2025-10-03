Бегство из ниш: BMW расстаётся с моделями X4, Z4 и 8 Series

В ближайшие месяцы компания BMW прекратит производство среднеразмерного купеобразного кроссовера X4, родстера Z4 и семейства 8 Series. Спрос на эти модели невелик, заменять их чем-либо пока ничем не планируется.

Ещё в прошлом десятилетии компания BMW стремилась занять все возможные рыночные ниши, не выпустив разве что пикап и полноценный внедорожник. Пикапа пока не будет, а вот полноценный внедорожник, по слухам, уже находится в разработке. Вместе с тем несколько устаревших нишевых моделей скоро отправятся в отставку, что называется, по выслуге лет, и преемников у них не будет, так как есть большие сомнения в том, что их разработка окупится.

Как сообщает немецкий журнал auto-motor-und-sport, производство бензиновых версий купеобразного кроссовера BMW X4 актуального поколения G02/F98, что дебютировало в 2018 году, было прекращено 30 сентября. Дизельные версии пока доступны для заказа, но и им осталось недолго — в конце ноября их тоже снимут с производства. Нового BMW X4 на базе представленного в прошлом году BMW X3 четвёртого поколения (G45) не будет, но в будущем возможно появление купеобразного кроссовера на базе справившего премьеру в прошлом месяце электрического кроссовера BMW iX3 второго поколения (NA5), то есть ждём BMW iX4. Напомним, что BMW X3 и BMW iX3 — это теперь технически никак не связанные друг с другом модели, у них разные платформы.

Родстер BMW Z4 актуального поколения G29, что выпускается с 2018 года на заводе Magna Steyr в австрийском Граце, должен был покинуть рынок в этом месяце, но минувшим летом компания BMW решила немного продлить ему жизнь — производство завершится только весной 2026 года, преемника в ближайшие годы не будет ни в каком виде. Вместе с BMW Z4 с рынка уйдёт соплатформенное купе Toyota GR Supra поколения A90, но у него преемник как раз будет — его японская компания разработает самостоятельно.

Самая большая утрата — это пущенное под нож целиком семейство BMW 8 Series в кузовах купе (G15/F92), кабриолет (G14/F91) и седан (G16/F93), также начавшее жизнь в 2018 году. Для заказа эти машины уже не доступны, их производство либо уже завершилось, либо завершится в самое ближайшее время, но на складах дилеров живые машины пока есть — желающие могут успеть купить «восьмёрку» без пробега.

Семейство BMW 8 Series погубило невнятное позиционирование: для спортивных моделей они были стишком громоздкими и тяжёлыми, а по части комфорта уступали родственным BMW 5 Series. Ясно, что делать в том же формате новую «восьмёрку» нет никакого смысла. В идеале «восьмёркой» должен быть полноценный флагманский суперкар BMW, а не «баржи» на базе 5 Series, но в планах баварской компании, насколько нам известно, суперкара пока нет.

Место BMW 6 Series тоже пока вакантно: несколько лет назад ходили слухи, что BMW присвоит цифру 6 хардкорному спорткару уровня Porsche 911, но они не подтвердились.