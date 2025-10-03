Что ждет автовладельцев в случае массового закрытия дилерских центров

В конце прошлого и начале нынешнего века в России сложилась устойчивая схема торговли машинами: представительства закупали автомобили у производителей и продавали их через дилерские центры. Все участники получали выгоду: покупатели - новые иномарки с гарантией и сервисным обслуживанием, автоцентры - прибыль, а представительства - доход от реализаций.

Однако три года назад ситуация изменилась. На рынке возник параллельный импорт, который не был обеспечен гарантийным обслуживанием со стороны иностранных компаний.

Дилеры быстро адаптировались к новым условиям и начали самостоятельно импортировать легковушки из-за границы, предоставляя на них свои гарантийные обязательства. Страховые компании, в свою очередь, оперативно отреагировали на возросший спрос, предлагая клиентам дополнительные услуги по страхованию от поломок.

Но параллельный импорт оказался лишь временным решением, которое не могло долго существовать. Особенно в условиях, когда на рынке появилось большое количество китайских брендов: каждый день возникали новые марки и модели.

Машины из КНР привлекли внимание потребителей: они были яркими, красивыми и технологичными. Люди активно покупали их, но по мере роста цен, процентных ставок по кредитам и тарифов утильсбора интерес к некоторым маркам начал снижаться. Вместе с этим сокращалось и количество дилерских центров.

"Автовзгляд" полагает, что последней каплей в судьбе автосалонов стало появление возможности покупки легковушек некоторых брендов через маркетплейсы. Это позволило клиентам отказываться от навязываемых опций и экономить значительные суммы - до 100-200 тысяч рублей. Все это стало ударом для дилерских холдингов, которые в основном зарабатывали на продаже запчастей и дополнительных услуг.

В результате, по мнению специалистов портала, годами выстроенная модель сбыта, обслуживания и продажи автомобилей подходит к концу. Это может вынудить потребителей обращаться за посредническими услугами для покупки и ремонта машин в сторонние организации в случае массового закрытия дилеров.

