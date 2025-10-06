Как попасть на ровном месте: владельцы про Land Rover Discovery 4

Вокруг марки Land Rover ходит немало мифов, слухов и шуток. Злые языки утверждают, что это откровенно переусложнённые и ломучие «вёдра». По нашим наблюдениям и личному опыту, распускающие их граждане часто нет-нет, да перегибают палку или откровенно лукавят. В истории британского производителя есть великолепные и весьма надёжные машины, хотя довольно неоднозначные модификации, способные попортить хозяевам нервы и превратить эксплуатацию в лотерею, тоже присутствуют. К последним мы отнесём «Дискавери» четвёртого поколения с турбодизельными двигателями V6. Что с автомобилем не так? Об рассказали владельцы на Auto.ru. Авторская орфография и пунктуации сохранены.

Принято считать, что главной проблемой технически сложного Discovery 4 является 2,7- и 3,0-литровые «шестёрки» семейства Lion. Случаи, когда у них в самом прямом смысле ломает коленчатый вал отнюдь не единичные, хотя, по нашим наблюдениям, данный недуг заметно чаще встречается на моторе «два и семь». Он же устанавливался и на Discovery 3. Перед подготовкой материала мы пообщались с сервисменами и услышали полярные мнения. В одном техцентре нам довольно категорично заявили: с внедорожником лучше не связываться. В другом лишь посмеялись, мол, «волков бояться…». Но при этом напомнили: если коленвал выйдет из строя, ремонт обойдётся в космическую сумму. И согласились с непредсказуемостью двигателя: у кого-то он ломается при пробегах до 100 тысяч километров, а кто-то намотал свыше 300 тысяч и никогда о подобном недуге не слышал.

Проблема с коленвалом в отзывах фигурирует не очень часто (хотя, это обстоятельство не исключает её наличие), но других нюансов, предопределённых состоянием конкретных экземпляров, хватает. «Плюсы не буду описывать, они известны. Комфорт, много режимов, тишина в салоне и т.д. Ощущение легковой машины. Принм, расход, все радует. Но минусы весомее. Очень много видов работ с отрывом кузова от рамы. Слив антифриза, кондиционер и тд. Добавляйте 20 тыс к замене тормозных трубок, турбин, глушителя в районе двигателя, и много, много чего ещё.. только авторизованные сервисы с обученными спецами и оборудованием. Опасно уехать в провинцию, есть шанс вернуться на эвакуаторе», — пожаловался Владимир.

«Отличный автомобиль на каждый день. Экономичный но требовательный. Если покупаете на последние деньги, то лучше отказаться. В целом за 1,5 года владения съел около 150 тысяч с учётом ТО. Проезжаю около 20 тыс км в год. Машина очень комфортная, вместительная. Идеальна для дальних поездок с семьей. Расход 10 л на 100 км в городе. Салон тёплый, греется быстро. Средняя стоимость ТО в приличном сервисе 13 без топливного фильтра, и 20 с ним. Интервал каждые 13 тыс км. Если денег не жалеть и прислушиваться к рекомендациям, то проблем не доставляет. Все мифы о Land Rover актуальны для тех, кто экономит каждую копейку и не следует регламентным работам. Машина оставила очень положительные впечатления», — говорит Эдгард.

Владельцу с ником «Пользователь» не повезло, хотя его отзыв датируется 2010 годом и на тот момент его внедорожнику было всего несколько лет: «Автомобиль дискавери 4 подкупил меня своим внешним видом, размерами и внедорожными способностями. Автомобиль действительно красивый, и действительно проходим, но Великобританское качество полный ноль, жалко смотреть на тех людей которые выкладывают за автомобиль 2 500 000 руб. и через каждый месяц бегают к дилерам с проблемами. Первая проблема появилась зимой при морозе -35 градусов, на дисплее загорелась неисправность КПП и надпись потеря мощности автомобиля, разогнать автомобиль больше 80 км/ч не удавалось, электронника постоянно душила автомобиль, приходилось постоянно останавливаться на трассе выключать автомобиль и заново его заводить ошибка сразуже исчезала. На 24 000 км. заскрипели тормоза, датчик износа колодок не сработал. Этим летом автомобиль стоял на жаре около недели средняя температура +30; 35 градусов тепла, после длительной стоянки сработала какая то неисправность загорелась лампочка потеря мощности, разогнать автомобиль больше 80 км\ч не как не удавалось опять хитрая электроника сработала, но на этот раз сколько не выключал и включал зажигание ошибку не удалось сбросить. По пути заехал в дилерский салон, на сервис стойки вышел главный мастер и объяснил, что при длительной стоянке автомобиля в жару окислевается турбина и она подлежит замене, соответственно машина на гарантии за счет салона, но под запись и на месяц вперед т.к. с такой проблемой у дилеров на сервисе уже стояло около 10 штук автомобилей».

У Евгения Петрова опыт тоже негативный: «Если с первым Дискавери-4 проблем не было, то вторым автомобилем натерпелся до сыта. При пробеге 8400 км заклинил двигатель при движении, чудом не попал в аварию. Двигатель поменяли по гарантии, а причина поломки выход из строя турбины, из за чего всё масло выгнало через выхлопную систему. При пробеге 21000 км вышла из строя следующая турбина, во время остановился, т.к. Из выхлопной системы повалил черный дым. Поменяли по гарантии. Далее при пробеге 24000 км отказал гидроусилитель и опять при движении, поменяли по гарантии. Затем перестал работать кондиционер и ещё по мелочам несколько обращений. Три раза автомобиль увозили на эвакуаторе. Я не охотник и не рыбак, просто нравился Дискавери-4, поэтому и выбирал его. Я не буду перечислять достоинства, об этом много написано, но не смотря на перечисленные поломки, не считаю, что Дискавери-4 плохой автомобиль, видимо мне попался такой. В итоге продал совсем недавно, при пользовании 2,5 года. Автомобиль обслуживался у ОД и за последний год больше поломок не было, но каждый раз выезжая на дальнее расстояние уверенности не было, что не произойдёт что -нибудь ... Поэтому продал и больше не буду даже смотреть на сторону лендровера».

Так что же получается, британские машины ненадёжные и народная молва не врёт? На самом деле нет — позитивных мнений о «Диско» полным-полно. Причём, их высказывают владельцы с многолетним опытом. «11 лет эксплуатации без серьезных затрат и проблем, не смотря на скептические мнения о надёжности автомобиля. Исключительно мягкая пневмоподвеска, внушительный объём багажника делают автомобиль чрезвычайно комфортным для путешествий. Отличная аэродинамика, шумоизоляция. Экономный расход топлива. Штатная адиосистема доработана, установлены рейлинги Tahoe. Оптика и вся электрика в полном порядке. Цвет кузова хамелеон, изменяет оттенок от серого до песчано-золотистого (ipanema sand металлик), три режима подвески — нижний, средний (обычный, для движения), верхний (для преодоления препятствий, в т.ч.водных), режим помощи при спуске», — поведал Александр.

Олег сообщил следующее: «Владею 12 лет, пробег 210 тысяч, машина на все случаи жизни, другой такой не знаю. На дальняк, на рыбалку, прицеп зацепить, переночевать как на кровати, сиденья раскладыватся изумительно. По ремонту серьёзного ничего не было, работает всё до последней кнопочки. К сожалению новое поколение потеряло ту функциональность, которая присуща этому дискарю».

Ничего критичного не случилось и у Ирины: «Второй был Дискавери 4 2009г.3л(245л.с.) На нем ездили очень много....и по России и по Европе.Пробег на данный момент 210ткм.За это время машина ни разу не подвела,ни где не встала.Несколько раз менялись по ходовой сайлентблоки рычагов, шаровые, наконечники..... можете не верить,но пневмо подвеска вся родная!!!!Не менялись ни баллоны(передние регулярно чистились),н и компрессор.....Также за этот пробег поменял помпу и термостат....на 160т.км. заменил горелку ВЕБАСТО.Два раза менял ступичные передние подшипники,оба датчика ЕГР. .Масло в Акпп менял раз в 60т.км вместе с поддоном и фильтром. Масло в двигателе менял раз в 6-8т.км.

Всё это не сказать что дёшево стоит ....на Лексус гораздо дешевле,примерно сопоставимо с обслугой X5

На 180т.км.машина перестала ехать.....накрылась правая турбина.Это было самое серьёзное вложение.».