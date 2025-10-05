На фоне дефицита бензина в РФ активизировались нелегальные продавцы топлива

Наиболее острая ситуация наблюдается в Алтайском крае, Крыму и на Дальнем Востоке. На этом фоне на агрегаторах объявлений появляется все больше предложений по оптовой продаже бензина. В отдельных регионах мошенники начали продавать даже топливные талоны

В первые выходные октября из нескольких регионов России поступали новые сообщения о дефиците бензина. Частные сети Алтайского края — почти все — не продают тот или иной вид топлива. В Крыму обещают наладить поставки бензина до конца октября в несколько этапов.

На этом фоне на агрегаторах объявлений появились предложения об оптовых продажах топлива неясного происхождения. Отдельные лица продают чуть ли не цистернами. Редакция Бизнес ФМ позвонила одному из таких продавцов — он сообщил, что находится в Москве и готов рассматривать сделку начиная от 150 тысяч литров:

— Я в свое время занимался, топливо таскал танкерами в Магадан, и сейчас у меня там друзья, знакомые.

— То есть это партия, получается, с Колымы?

— Мы покупаем туда, наоборот, на завоз, а как поделим — получается, сюда часть. У нас 200 млн уставный капитал в компании. Вы оплачиваете — мы поставляем. Предварительно мы заключим еще договор о неразглашении и конфиденциальности, чтобы вы нигде не могли про нас рассказать. Мы приходим к 1990-м годам. Ну, что, я открытым текстом могу сказать — ворованное топливо. Хотите — покупайте, хотите — не покупайте.

— А качество?

— Качество хорошее. На Колыму же везли, везут.

Есть на агрегаторах объявлений предложения по продаже талонов на топливо — несколько таких объявлений касались красноярских АЗС. Предлагались талоны на 10 литров и 20 литров дизеля. Часть этих объявлений уже удалены. В «Авито» сообщили, что настраивают алгоритмы так, чтобы такие предложения даже нельзя было разместить.

О ситуации в регионе говорит корреспондент Бизнес ФМ Красноярск Алексей Федореев:

— В Красноярске точно дефицита нет. Цены растут, конечно же, все жалуются, но дефицита не наблюдают. Дефицит где в крае был — так это на Севере, в частности в Туруханске. Коллега говорит, дефицит был примерно полторы недели из-за распутицы, как он выразился. Видимо, осенние дожди, и не могли завезти топливо. Они покупали его у староверов, у местных. Но неделю назад завезли топливо, и все — проблема решилась. Не ремонт НПЗ сыграл роль, он на цены, конечно, влияет, но дефицита не наблюдается — а именно сезонная распутица.

— Цены каковы?

— 95-й — 65 рублей; чуть севернее, возле Енисейска — 63-63,40 рубля. Ближе к Красноярску подъезжаешь — цена с каждой сотней километров на рубль поднимается.

Власти города Бийска Алтайского края сообщили, что в городе не работают половина автозаправок. Нет самого ходового бензина марок АИ-92 и АИ-95 — из-за повышенного спроса. Там отметили, что уже запросили помощь крупных сетей, и напомнили, что октябрь и ноябрь — традиционно непростой сезон из-за снижения отпуска топлива на рынке: цикл производства перезапускается, многие НПЗ уходят на ремонт. Приоритет сейчас отдан экстренным службам, говорит председатель Алтайского топливного союза Юрий Матвейко:

Юрий Матвейко, председатель Алтайского топливного союза

«На всех частных сетях ситуация очень похожа. Бензина где-то уже нет — ни 92-го, ни 95-го. Во-первых, ремонты на заводах, проблемы на бирже, невозможность купить из-за отсутствия достаточного предложения бензина. Ситуация не очень хорошая. Ждем поставок с Омского НПЗ. Отгрузки по биржевым договорам увеличены в среднем до 45 дней. Месяц-полтора, а то, может быть, и два ситуация будет такая, как сейчас. С летним дизельным топливом ситуация более или менее стабильная. Осталось топливо на контракты. Частники у нас закрывают вопросы по обеспечению — по госконтрактам, по скорой помощи и МЧС».

Острая ситуация с топливом на заправках сохраняется в Крыму. Ранее глава региона Сергей Аксенов отметил, что стабилизация на топливном рынке полуострова пройдет в три этапа и закончится до конца октября. Но местные в это особо не верят, говорит крымский журналист Александр Горный:

Александр Горный, крымский журналист и блогер

«Ситуация с топливом в Крыму продолжает ухудшаться. Вчера я не смог в Феодосии заправиться ни на одной из заправок. Некоторые заправки закрылись из-за того, что у них нет топлива, или стоят прочерки на табло, где обычно мы видим стоимость бензина. Есть несколько частных заправок, где я видел топливо по 99 рублей за литр, на другой заправке — 85 рублей за литр. Но у меня возникает вопрос к качеству этого топлива, потому что это несистемные заправки. Уже идут жалобы людей на то, что, когда они заправляют свои машины, возникают сложности с работой топливной системы. У меня такая же ситуация произошла: я несколько дней назад заправился топливом на одной из частных заправок, и у меня теперь горит Check Engine».

Есть перебои с топливом и на Дальнем Востоке. ФАС призвала хабаровские компании принять меры по снижению цен на бензин. В трех районах Хабаровского края наблюдается дефицит. Единственный поставщик бензина и дизеля ввел лимиты на продажу — не более 30 литров топлива в одни руки. Прокуратура Хабаровского края начала проверку.