Пять серийных моделей, которые способствовали популярности полного привода

Когда-то система полного привода считалась уделом других типов транспорта. Однако пять легендарных автомобилей из этой статьи изменили правила игры и доказали, что преимущества такой трансмиссии отлично подходят и для легковых машин.

Хотя полный привод широко применялся в грузовиках, внедорожниках и военной технике, в гражданских моделях он тоже давал ощутимые преимущества — например, повышал безопасность за счёт улучшенного сцепления с дорогой.

В течение последующих двух десятилетий 4WD и AWD становились всё популярнее в серийных моделях. Сегодня же эта система стала привычным элементом, который предлагают многие производители.

1966–1971 Jensen FF

Jensen — один из тех исчезнувших автопроизводителей, которые, по мнению энтузиастов, заслуживают возрождения.

В годы расцвета марка выпускала несколько по-настоящему интересных моделей, и главной среди них стал Intercepto — элегантное четырёхместный гран-турер с итальянским дизайном кузова и американским мотором Mopar под капотом.

Эта машина стала самым продаваемым автомобилем в истории небольшой британской компании.

На базе Interceptor Jensen создали модель под названием FF. Внешне она выглядела как обычный Interceptor, но вошла в историю как первый серийный автомобиль с системой полного привода.

Система, получившая название Ferguson Formula (FF), была разработана компанией Ferguson Research и базировалась на новой полноприводной трансмиссии, изначально созданной для болидов Формулы-1.

Оснащённый 6,3-литровым Chrysler 383 V8, который передавал мощность на все четыре колеса, Jensen FF по праву считается одним из самых инновационных гран-туреров своего времени.

1972–1981 Subaru Leone

Jensen FF доказал, что система полного привода не только вполне применима в легковых автомобилях, но и значительно улучшает их динамику и управляемость.

Однако из-за сложности конструкции Jensen удалось выпускать FF только с правым рулём, что серьёзно ограничило коммерческий потенциал модели.

Спустя год после завершения производства полноприводного Jensen, компания Subaru представила систему 4WD на недавно дебютировавшей линейке Leone — впервые в мире полный привод стал доступен на доступном легковом автомобиле, продававшемся на нескольких мировых рынках.

Сначала полноприводную трансмиссию можно было заказать только для универсала, но уже к концу 1970-х она появилась и на седане, и на пикапе (известном как Subaru BRAT).

Сегодня Subaru и полный привод — неразделимые понятия. Именно раллийные версии Impreza WRX с постоянным полным приводом принесли марке мировую славу.

Тем не менее, именно Leone остаётся исторической вехой: этот автомобиль не только сделал полный привод массовым, но и заложил основу для всех будущих Subaru.

1980-1988 AMC Eagle

Сегодня более массивные универсалы и хэтчбеки на платформе легковых автомобилей известны как кроссоверы — и, как ты знаешь, они невероятно популярны. Но задумывался ли ты, с чего всё началось?

Большинство автомобильных историков сходятся во мнении, что первым серийным автомобилем, который можно считать кроссовером, стал AMC Eagle, выпускавшийся с 1980 по 1988 год (да, не ВАЗ-2121 «Нива», который считается всё же больше внедорожником).

Эта модель, предлагавшаяся в разных кузовах, представляла собой полноприводную версию компактного AMC Concord.

Компания AMC, ныне не существующая, фактически соединила кузов стандартного Concord с разработанным Jeep шасси, оснащённым системой полного привода и увеличенным дорожным просветом.

Такое сочетание легкового автомобиля и внедорожника было абсолютно новым для американского автопрома, и потому Eagle быстро завоевал популярность.

Обладая высокой проходимостью, экономичными двигателями и комфортом обычного легкового авто, AMC Eagle стал одной из самых значимых американских серийных машин 1980-х годов.

1980–1991 Audi Quattro

Пока AMC Eagle наделал шума в США, по другую сторону Тихого океана европейских автолюбителей захватывал полный привод Audi Quattro.

Эта теперь уже культовая модель изначально создавалась как раллийный автомобиль, и, по легенде, команда инженеров, работавшая над проектом, брала в качестве вдохновения британский Jensen FF.

Quattro получила инновационную систему постоянного полного привода с тремя дифференциалами, благодаря которой она не только доминировала в мире ралли, но и навсегда его изменила.

Поскольку по тогдашним правилам гоночная машина должна была иметь почти идентичную дорожную версию, Audi выпустила серийный вариант Quattro — спортивное полноприводное купе, ставшее доступным широкой публике.

Сегодня почти каждая модель Audi предлагается с системой quattro — стандартно или в качестве опции — и во многом это заслуга легендарной Quattro.

1986–1993 Porsche 959

Porsche — ещё один легендарный автопроизводитель, который сегодня оснащает большинство своих моделей полным приводом, хотя в первые десятилетия своего существования всё было иначе.

Модели 356 и её преемница 911 были классическими спортивными автомобилями с задним приводом, и 911 оставалась таковыми вплоть до 1980-х.

Подобно Audi, компания решила попробовать себя в ралли и разработала модифицированную версию 911 с системой полного привода, которая впоследствии превратилась в продвинутую трансмиссию PSK (Porsche-Steuer Kupplung).

Эта доработанная версия 911 стала победителем ралли Париж–Дакар 1984 года, а затем эволюционировала в легендарную 959.

959 дебютировала в 1986 году как омологационная спецверсия, позволившая новому, глубоко переработанному автомобилю на базе 911 участвовать в соревнованиях группы B.

Оснащённый продвинутой системой полного привода PSK и оппозитным шестицилиндровым мотором с двумя турбинами мощностью до 508 л.с. (в версии 959 S), Porsche 959 стала первым полноценным суперкаром с приводом на все колёса.

Выпускавшаяся с 1986 по 1993 год, 959 остаётся одной из самых значимых моделей Porsche и одной из самых легендарных машин в истории автопрома.