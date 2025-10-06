Перечислены десять самых ненадежных автомобилей

Британское издание WhatCar опубликовало список самых ненадежных автомобилей на основании проведенного исследования.

© Газета.Ru

Так, самым проблемным автомобилем в Великобритании признали кроссовер Nissan Juke текущего поколения. Его надежность оценили всего в 55,2% — это самый низкий показатель среди всех автомобилей, участвовавших в исследовании в этом году. Большая часть проблем связаны с 12-вольтовой батареей, двигателем, а также тормозной системой.

Второе место занял Volkswagen Tiguan последнего поколения. Его надежность оценили в 64,2%. В автомобиле часто выходят из строя информационно-развлекательная система, тормоза и электроника.

На третьем месте находится Kia Sportage предыдущего поколения с рейтингом надежности 72,9%. Частые проблемы — поломки двигателя, коробки передач, выход из строя тормозной системы.

В список также вошли Mazda CX-60, Mercedes-Benz C-Class, Volvo S90, Audi Q7, Volkswagen ID 4, Hyundai Ioniq Electric, Renault Austral.

До этого были названы самые ненадежные автомобили Toyota. Спортивное купе GR Supra оказалось самым проблемным автомобилем японской марки за последние 20 лет. Часто проблемы возникают с системой помощи при торможении и натяжителем ремней безопасности.

Также Toyota bZ4X считается наименее надежной новой моделью марки. Самой частой проблемой, с которой сталкиваются владельцы, стало качество болтов ступицы.

