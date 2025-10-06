Эксперт рассказал про массовый тест-драйв отечественного автопрома

Как известно, с 1 марта 2026 года российское такси официально станет витриной отечественного автопрома. На бумаге это звучит красиво, а что в реальности?

© Колеса.ру

Грядущей весной такси в нашей стране встанет на новые рельсы… то есть отечественные колёса. Забудьте про Октавии или Камри – теперь только машины с российской пропиской. Но в реальности всё это больше напоминает некий федеральный эксперимент. Такси действительно станет витриной нашего автопрома: хочешь не хочешь, а знакомиться с новыми Москвичами и Эволютами придётся миллионам пассажиров.

На прошлой неделе Минпромторг опубликовал предварительный список автомобилей, которые подходят для работы в такси с марта будущего года. Это Lada моделей Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend и Niva Travel; УАЗ Патриот и Хантер; Sollers SP7; Evolute i-Pro, i-Joy, i-Sky, i-Jet, i-Space; Voyah Free, Dream и Passion; а также Москвич моделей 3, 3е, 6, и 8. Таксисты тем временем – люди прагматичные. Они мыслят не лозунгами, а расходом топлива и стоимостью обслуживания машины.

Для них пересесть с привычной Тойоты или Шкоды на отечественную Гранту или Весту – как выкинуть старую чугунную сковородку, которая годится и яичницу пожарить, и гвоздь забить, ради блестящей тефлоновой игрушки из супермаркета, у которой ручка отвалится быстрее, чем поджарится колбаса. Но давайте посмотрим на это глазами пассажира. Быть может, для кого-то поездка в отечественном такси станет тест-драйвом, после которого человек решит: «Хм, а ведь это было не так уж плохо»?

Вряд ли. Скорее, обычная поездка из офиса домой превратится в квест: попадётся тебе Веста или на заказ приедет Патриот? Для одних это станет развлечением, для других – поводом пройтись пешочком. Да, в списке есть и премиальные гибриды вроде Voyah, но поездка на таком такси вряд ли станет массовым явлением. Представить большой и дорогой минивэн Dream с шашечками – всё равно что вообразить Сидни Суини в красногорской маршрутке.

Получается, что обе стороны – и водители, и пассажиры – оказываются не слишком довольны. Таксисту сложнее работать, пассажиру труднее расслабиться. Такси, которое всегда было простым решением рутинной логистической задачи, превращается в лотерею с непредсказуемым результатом. Ладно, справедливости ради стоит признать: закон действительно даст российскому автопрому шанс показать себя во всей красе.

Смотрите сами: миллионы людей ежедневно будут проверять отечественные машины на прочность, комфорт и выносливость. Конечно, через пару лет мы привыкнем. Отечественные автомобили в такси станут такой же частью повседневности, как платежи по QR-коду. Но на старте путь будет ой каким непростым – с сомнениями у водителей, иронией у пассажиров и непонятным ценником для таксопарков.

А в итоге всё сведётся к простой формуле: такси всегда отражает время, в котором мы живём. Когда-то это были Волги, потом Камри, а будут – Весты и Москвичи. И если дорога – метафора жизни, то поездка в новом отечественном такси станет её честным отражением: едем не всегда быстро, не всегда комфортно, но всё же доезжаем до пункта назначения.