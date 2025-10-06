Как не стать жертвой обмана при покупке машины с пробегом

Приобретение подержанного автомобиля может обернуться серьезными проблемами, если подойти к сделке легкомысленно. Автоюрист призвал водителей быть особенно внимательными и перечислил главные ошибки, которых следует избегать при покупке машины с пробегом.

© РИА "ФедералПресс"

«Самое важное – не забыть проверить автомобиль на наличие обременений. Для этого нужно воспользоваться сервисом Федеральной нотариальной палаты, где по VIN-номеру можно узнать, находится ли авто в залоге, под арестом или имеет другие юридические ограничения», – отметил автоэксперт.

Также специалист посоветовал изучить историю регистрации машины на официальном сайте ГАИ – там содержится информация об участии авто в ДТП, фактах угона и ограничениях на регистрацию. Дополнительную проверку стоит провести через ресурсы «Автотека» и «Автокод», которые позволяют быстро получить расширенный отчет о прошлом автомобиля, передает naavtotrasse.ru.

«Оформление договора купли-продажи должно производиться в трех экземплярах – это важно для фиксации прав и обязанностей сторон. Кроме того, до визита в ГАИ необходимо оформить полис ОСАГО. Регистрацию транспортного средства следует завершить в течение десяти дней – это требование закона», – отметил автоюрист.

Он также подчеркнул, что на вторичном рынке хватает мошенников, которые могут умышленно скрывать технические или юридические проблемы автомобиля. По его мнению, при малейших сомнениях стоит отказаться от сделки или провести повторную проверку. Только внимательный подход позволит избежать неприятных последствий и сохранить деньги.

Напомним, ранее стало известно, то в России вступили новые правила, касающиеся замены автомобильных шин.