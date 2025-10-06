Автоэксперт назвал модели Hyundai, которые лучше не покупать

Автоэксперт Ковалев назвал модели Hyundai, которые лучше не покупать

Автомобильный эксперт Александр Ковалев рассказал "Российской газете", от каких моделей марки Hyundai лучше держаться подальше.

"У корейских машин в целом сложилась репутация крепких и надежных автомобилей. Но даже и у них были спорные технические решения. Больше всего вопросов вызывают моторы Theta II, которые выпускались с 2008 по 2018 год. Эти двигатели оказались капризными: у них отмечались проблемы с электропроводкой, отсутствовали гидрокомпенсаторы, а поршневая группа страдала от быстрого износа. Особенно уязвимыми были 2,0- и 2,4-литровые версии. Поэтому при покупке Hyundai Sonata, Santa Fe или Tucson начала 2010-х годов нужно быть осторожным. Самой слабой в этом списке считается Sonata VI поколения: кроме проблем с мотором у нее отмечались сбои в рулевом управлении и ненадежная подвеска", - отметил специалист.

