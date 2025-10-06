Автоэксперт назвал модели Hyundai, которые лучше не покупать

Автомобильный эксперт Александр Ковалев рассказал "Российской газете", от каких моделей марки Hyundai лучше держаться подальше.

"У корейских машин в целом сложилась репутация крепких и надежных автомобилей. Но даже и у них были спорные технические решения. Больше всего вопросов вызывают моторы Theta II, которые выпускались с 2008 по 2018 год. Эти двигатели оказались капризными: у них отмечались проблемы с электропроводкой, отсутствовали гидрокомпенсаторы, а поршневая группа страдала от быстрого износа. Особенно уязвимыми были 2,0- и 2,4-литровые версии. Поэтому при покупке Hyundai Sonata, Santa Fe или Tucson начала 2010-х годов нужно быть осторожным. Самой слабой в этом списке считается Sonata VI поколения: кроме проблем с мотором у нее отмечались сбои в рулевом управлении и ненадежная подвеска", - отметил специалист.

